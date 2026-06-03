Amplían imputación a conductor que arrastró a un motociclista dos cuadras

La Fiscalía amplió la acusación contra Mariano Antileo. Sostiene que, tras atropellar a un repartidor de Pedidos Ya, continuó conduciendo mientras la víctima permanecía atrapada debajo del vehículo.

Este miércoles por la mañana se realizó una audiencia de ampliación del objeto procesal solicitada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una causa que tiene como imputado a Mariano Antileo por un grave hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2025.

Durante la audiencia, el funcionario de Fiscalía Alan Larrué (foto) requirió la modificación de la calificación legal y una prórroga de tres meses para continuar con la investigación.

Según la acusación fiscal, alrededor de las 23:15 de aquel día, Antileo conducía un automóvil Chevrolet de manera antirreglamentaria, sin seguro y con una alcoholemia de 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre. Al circular por calle Giachino e ingresar a la intersección con avenida Rivadavia, habría invadido el carril sur sin verificar la ausencia de otros vehículos.

Como consecuencia de esa maniobra, un motociclista que se desplazaba por avenida Rivadavia en sentido oeste-este, desempeñándose como repartidor de la aplicación Pedidos Ya, cayó de su rodado y quedó atrapado debajo de la parte trasera derecha del automóvil.

La Fiscalía sostiene que, pese a conocer lo sucedido, Antileo reanudó la marcha por calle Los Claveles —continuación de Giachino— y arrastró a la víctima durante aproximadamente dos cuadras. El recorrido terminó cuando efectivos de la Comisaría Séptima, alertados por el ruido del arrastre, interceptaron el vehículo y lograron que detuviera su marcha.

A raíz del hecho, la víctima sufrió lesiones de carácter grave en distintas partes del cuerpo, las cuales pusieron en riesgo su vida. En función de estos elementos, el Ministerio Público Fiscal reformuló la imputación bajo la figura de homicidio simple en grado de tentativa con dolo eventual, atribuyéndole a Antileo la calidad de autor.

Por su parte, la defensora pública María de los Ángeles Garro se opuso al cambio de calificación legal y sostuvo que el caso debe continuar encuadrado como lesiones graves en accidente de tránsito, tal como había sido planteado durante la audiencia de control de detención. Además, argumentó que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para acreditar la existencia de dolo eventual respecto del resultado muerte y consideró que, de concederse una prórroga, esta no debería superar un mes.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, autorizando la ampliación de la investigación y otorgando una prórroga de tres meses. Asimismo, dejó formalmente notificado al imputado sobre la nueva calificación legal y la extensión del plazo investigativo.