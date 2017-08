En Comodoro volverán a marchar por la desaparición de Maldonado

Mañana se cumplirá un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en un violento operativo que llevó a cabo Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Lof de Resistencia Cushamen.

Desde el 1 de agosto, los pedidos por la aparición con vida del joven artesano se han multiplicado en todo el país, tanto en redes sociales como en diferentes espacios públicos. Organizaciones de Derechos Humanos decidieron organizar una nueva convocatoria nacional para hoy y reclamar por la aparición con vida de Santiago.

La convocatoria tendrá su réplica en Comodoro Rivadavia. En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunieron ayer diferentes organizaciones sociales y políticas para acordar las actividades que se realizarán durante la jornada.

Después de una de dos horas de debate, los presentes decidieron que la concentración sea a las 17:30 en la plaza de la Escuela 83, para a las 18 marchar por las calles céntricas.

El recorrido comenzará por San Martín y llegará a la calle Güemes, para continuar por la avenida Rivadavia y volver a la plaza. En el recorrido, los presentes harán paradas simbólicas en la Seccional Primera, la Municipalidad y el Concejo Deliberante.

Un grupo de estudiantes universitarios también decidió trasladar el reclamo hasta la sede local de Gendarmería Nacional en Kilómetro 3, frente al Corralón municipal.

El Partido Socialista del Chubut es una de las organizaciones políticas que se adhiere a la convocatoria nacional. Desde la organización aseguran que "la institucionalidad debe jugar un papel clave en la búsqueda y en el acuerdo de las partes intervinientes para garantizar la investigación y llegar a la verdad".

"Abogamos por el diálogo maduro y conducente entre el Gobierno nacional, organizaciones de D.D.H.H y la familia de Santiago Maldonado, a fin de poder encauzar un posicionamiento firme, visible, transparente para demostrarle a la sociedad la unidad de acción y terminar con las visiones desencontradas, contradicciones y ambigüedades en la investigación", subrayaron.





NACION PEDIRA

AYUDA A LA ONU

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ayer brindó su tercer informe en la Cámara Baja del Congreso de la Nación sobre la gestión del Gobierno nacional.

El funcionario respondió a las críticas de los legisladores por la desaparición del artesano oriundo de 25 de Mayo y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri es "el primer interesado en que aparezca con vida".

No obstante, Peña señaló que no hay posibilidad de dar por confirmada ninguna hipótesis y pidió prudencia institucional. "No hemos actuado ni actuaríamos nunca encubriendo a nadie, no descartamos ninguna hipótesis. Seremos todo lo duro que tengamos que ser con cualquier persona que se haya apartado un centímetro de la ley, particularmente en el uso de la fuerza pública", remarcó, y agregó: no hay elementos firmes en la causa que puedan confirmar que se trate de una desaparición forzada".

Por otro lado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo ayer una reunión con la familia del joven desaparecido y en ese marco confirmó que el Gobierno pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformar un grupo de expertos independientes que supervisen y colaboren con la búsqueda de Maldonado.

En consecuencia, el funcionario instruyó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para que realice las gestiones con la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que tiene sede en Santiago de Chile.

La diligencia demandaría que el representante regional, Amerigo Incalcaterra, viaje a Buenos Aires para conocer más en detalle la situación. La reunión entre Avruj y el representante de la ONU se llevaría a cabo hoy.