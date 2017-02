"Estafa solidaria": pidió ayuda por las redes y la acusan de "engañar" a la gente

Días atrás El Patagónico realizó una publicación en la que contaba la historia de Vanesa Pilquiman, quien por problemas económicos no pudo continuar pagando el alquiler de la casa donde se encontraba viviendo con su pequeño bebé. Por este motivo, decidió hace público su pedido de ayuda.

La solidaridad de la gente no tardó en llegar. Muchas personas se comunicaron con ella y le acercaron ropa, comida, y hasta alojamiento, como fue el caso de Natalia, quien se comunicó con Vanesa y le ofreció su hogar para quedarse con su bebé durante unos días, hasta que se estabilice su situación.

Natalia le brindó su casa, pero no fue como ella esperaba. "Como no consiguió ningún lugar para dormir decidí llamarla y ofrecerle una habitación para que esté con su bebé. Cuando llegaron, me enteré que no solo eran ellos dos, sino que también estaba con su sobrina y el hijo de ella", comenzó explicando.

"Después comprendí varias situaciones, le estaban pidiendo muchísimas cosas a la gente que no necesitaban. En un momento tenían como 15 kilos de leche y el bebé ni siquiera tomaba leche. Cuando me empecé a dar cuenta que se estaban abusando les dije que se busquen otro lugar porque a mí se me estaba complicando", continuó su relato Natalia.

"Ellas se fueron al tercer día y por la tarde llegó una señora a mi casa, buscando a estas muchachas. Resulta que le habían vendido un terreno que ni siquiera les pertenecía a ellas. Se fueron con la plata. Cuando intenté comunicarme con estas mujeres para contarles que esta señora las andaba buscando me enteré que ya me habían eliminado del Facebook, del WhatsApp y ya ni contestaban los llamados", afirmó.

Esta mañana, Natalia decidió recurrir a Desarrollo Humano y también a la Secretaría de Seguridad para comentar lo sucedido. Ahí, se enteró que esta mujer ya era conocida, y que su sobrina se llama Karina Peralta, quien hace pocos días se hizo conocida en una popular página de Facebook de Comodoro por publicar un video en el que acusa a un policía de "incorrupto" y de golpear a su pareja dentro de un reconocido supermercado.

"Mañana vamos a ir a fiscalía y realizaremos la denuncia en la Seccional Sexta. Cuando nos acercamos a Secretaría de Seguridad, nos enteramos que esta mujer era la de un video muy conocido que salió en las redes, en la que la echan de un lugar comercial. Nos dijeron que además es ´mechera´ y estafa a la gente", explicó.

indoquier.mp4