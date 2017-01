Existen petroleros a los que ANSeS les "rebota" la jubilación por falta de aportes

Se encontraban en el listado de 450 operarios que presentó el Sindicato de Petroleros Privados Chubut el año pasado, pero a muchos les falta edad para jubilarse o parte de su trayectoria laboral fue en otro rubro y no se puede contabilizar para una jubilación anticipada.

No más de 180 petroleros lograron beneficiarse con la jubilación anticipada en el listado de 450 operarios presentado el año pasado por el Sindicato de Petroleros Privados Chubut ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). En algunos casos no cumplían con la cantidad suficiente de años efectivos en el campo o les falta documentación clave.Ese listado fue un acuerdo entre el sindicato al mando de Jorge Avila y las operadoras como parte de un plan para descomprimir los yacimientos de mano de obra ociosa. Los petroleros pueden jubilarse a los 50 años siempre que tengan 25 años de aportes realizados directamente en el campo."Hemos podido resolver el 40% de los casos, a fuerza de verificación y reverificación", dijo Aníbal Andrade, gerente de la unidad local de la ANSeS, consultado por El Patagónico. "Algunos declararon verbalmente que trabajaron tantos años en el petróleo pero cuando c