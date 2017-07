El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 julio 2017 Godoy Cruz pretende agrandar su historia ante Gremio de Porto Alegre El conjunto argentino que dirige Lucas Bernardi se presenta en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina desde las 19:15, con el peruano Víctor Carrillo como árbitro. Televisa Fox Sports.

Godoy Cruz de Mendoza vivirá hoy un momento histórico cuando reciba a Gremio, de Brasil, dos veces ganador del torneo continental, en el partido de ida de una de las eliminatorias de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido, el último que jugará el arquero Rodrigo Rey para "el Tomba", se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina desde las 19.15, con el peruano Víctor Carrillo como árbitro, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Jonny Bossio y Coty Carrera, y televisación de Fox Sports.

La revancha de los octavos de final se llevará a cabo el 9 de agosto, en la Arena do Gremio, de la ciudad de Porto Alegre.

Godoy Cruz protagoniza su tercera participación en la Libertadores y, en esta oportunidad, será algo histórico para el fútbol mendocino porque por primera vez un equipo de la provincia disputará una serie de octavos de final en la competencia de mayor trascendencia a nivel continental.

El "Tomba", con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, fue creciendo a lo largo de la fase de grupos y logró terminar como el mejor segundo del torneo. En el grupo 6 quedó detrás de Atlético Mineiro, de Brasil, el mejor de los 32 equipos de las ocho zonas.

La única caída del elenco mendocino fue en la última fecha disputada en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte, por 4-1 ante "el gallo", y en su grupo quedó por delante de Libertad de Paraguay, reciente ganador del torneo Apertura de su país, y de Sport Boys Warnes de Bolivia.

El entrenador Lucas Bernardi aún no resolvió si ubicará a Fabrizio Angileri o Facundo Cobos como lateral por el costado izquierdo.

Asimismo, será el último partido del arquero Rodrigo Rey, la gran figura del equipo, el único que disputó los seis encuentros de la primera fase y que se convirtió en ídolo en los tres años que defendió el arco de Godoy Cruz, quien fue vendido al PAOK de Grecia.

Enfrente estará nada menos que Gremio, quien obtuvo la Libertadores dos veces en su historia (1983 y 1995), ganador del grupo 8, con 4 victorias, un empate y una derrota, y finalizó como el tercero mejor ubicado entre los primeros.

El equipo brasileño, dirigido por Renato Gaúcho, tendrá como titulares al defensor argentino Walter Kannemann y al goleador nacido en San Fernando y nacionalizado paraguayo Lucas Barrios, mientras que el delantero Gastón 'Gata' Fernández y el capitán Maicon, ambos en recuperación de sus respectivas lesiones, no estarán presentes.

El 'Tricolor' viene de perder por 1-0 ante Palmeiras, por el Brasileirao, donde alineó un equipo con mayoría de suplentes, y presentará a dos de sus principales figuras: Wallace Oliveira, ex defensor del Chelsea; y el ex volante del Manchester City, Fernandinho.

Gremio no guarda buenos recuerdos de los equipos argentinos ya que en sus últimas dos participaciones, en las cuales llegó a octavos, quedó eliminado ante San Lorenzo (en 2014) y el año pasado frente a Rosario Central.



PROBABLES FORMACIONES



Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivarez y Fabrizio Angileri o Facundo Cobos; Angel González, Fabián Henríquez, Gastón Giménez y Juan Fernando Garro; Javier Correa y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.

Gremio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Walter Kannemann y Cortez; Michel, Arthuhr, Ramiro, Luan y Pedro Rocha; Lucas Barrios. DT: Renato Gaúcho.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Hora: 19:15.

Arbitro: Víctor Carrillo (Perú).

TV: Fox Sports.



