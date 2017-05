Habitantes del Juan XIII y Pueyrredón hoy buscarán respuestas en la SCPL

Habitantes de los barrios del Juan XXIII y el Pueyrredón se reunieron ayer, entre las 11 y las 13:30, con el viceintendente Juan Pablo Luque y funcionarios municipales, a quienes les reclamaron obras inmediatas para atender los efectos del temporal y la exención impositiva por cinco años o por un mínimo de dos años.Los concejales de Cambiemos, José Gaspar, Cristina Cejas, y Pablo Martínez, y la edil Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, acompañaron a los vecinos en su presentación en el municipio.El encuentro, desarrollado en el despacho del intendente Carlos Linares, se generó luego de que un grupo de 50 vecinos se acercara al municipio en reclamo de una solución inmediata para su situación, ya que se trata de dos de los barrios más afectados por los temporales del 29 de marzo y 6 de abril."LOS ENTENDEMOS"Luego de conformar una comisión de seis personas, y mientras del otro lado de la puerta de acceso al primer piso del municipio esperaba el resto con sus carteles y bocinas, los ciudadanos comenzaron la reunión con el viceintendente Luque y funcionarios municipales, que escucharon los reclamos y comentaron los trabajos que se están realizando desde el primer día y las obras que se están proyectando junto con Nación y Provincia."Entendemos el reclamo, el malhumor, porque sabemos la situación que están viviendo. El municipio está haciendo todo lo que está a su alcance, y más, desde el primer día del temporal. Los trabajos continúan, se va aliviando todo lo que es barro, pero todavía falta mucho por delante. También se está trabajando con Nación y Provincia en esas obras fundamentales que se están reclamando", explicó Luque.Respecto al pedido para que la exención impositiva se extienda de los seis meses aprobados a cinco años, el presidente del Concejo aseguró: "eso es imposible. El cálculo que hacemos es que esta eximición tendrá un costo de 30 millones de pesos. Insisto en que entendemos la situación y hasta el enojo, pero no podemos extender tanto tiempo ese beneficio", sostuvo.HOY CON LA SCPLLos vecinos salieron parcialmente conformes del encuentro ya que, pese a las explicaciones, siguen sosteniendo que la situación demanda "más acción y obras urgentes", y por eso ratificaron que continuarán reuniéndose para buscar alternativas que posibiliten tener una atención más eficaz al problema que afrontan."Las obras las necesitamos no para hoy, sino para ayer. Además queremos saber si hay un plan para que esto no vuelva a suceder si es que hay nuevas inundaciones. Nos hablan de una reunión, que se hará el 23 para definir esas obras, que nosotros entendemos que ya deberían haber sido pensadas y puestas en marcha", sostuvo Verónica Cruz, una de las referentes de la protesta."LA PACIENCIASE TERMINO"Daniela Chávez, desde el Juan XXIII, coincidió en el reclamo y dijo: "si bien fuimos recibidos, nos vamos sin respuestas porque no se nos extiende el tema de los impuestos, no conocemos las obras porque todavía no se definieron, y respecto al tema de los servicios, mañana lo tendremos que hablar con la gente de la cooperativa", relató.Los vecinos también plantearon que se amplíe la ayuda que da el municipio, de 7.000 pesos, para hacer frente a los nuevos alquileres ya que "no alcanzan para nada. Hoy nada sale menos de 10.000 pesos, y estamos hablando de algo que solo sirve para una familia pequeña, cuando muchas son numerosas", remarcó."Podemos entender que hay obras que hay que diagramar con más tiempo pero, a 40 días del temporal y con muchos de nosotros que no podemos volver a nuestras casas, nos siguen pidiendo paciencia. La paciencia se terminó", afirmó la vecina.