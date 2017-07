La ciudad y la región necesitan más energía

La necesidad de contar con una turbina a gas que genere otros 500 Kw y la subida inmediata y completa de las líneas de energía de Comodoro al Interconectado nacional fueron las soluciones que los técnicos de Transpa, Energía del Sur y la SCPL sugirieron ayer a los concejales para terminar con los problemas de energía que tiene Comodoro Rivadavia.Los técnicos participaron ayer al mediodía de una reunión de trabajo a la que fueron invitados por los concejales sesiones atrás, cuando se protestó por la pérdida total de energía que afectó a la ciudad y región en su conjunto en junio último. En el encuentro también estuvo el asesor de servicios públicos de la provincia, José Olveira.El gerente general de Transpa, Ernesto Vera, explicó que los cortes totales y por muchas horas registrados en junio “se debieron especialmente a las condiciones climáticas, que fueron realmente extraordinarias. El sistema está preparado para condiciones adversas habituales, pero no para las que se produjeron durante esas jornadas”.En concreto, Vera aseguró que “fenómenos como los que se dieron esos días se dan cada 10 o 15 años. Esa rigurosidad superó cualquier previsión. Los sistemas no sufrieron problemas o desperfectos y por eso una vez superada la cuestión climatológica, todo volvió a funcionar”, destacó.MAS ENERGIA FIRMEDe todos modos, ante la consulta, el responsable de Transpa reconoció que la ciudad necesita contar con mayor energía y por eso sugirió, como solución, la apertura de la línea de 500, o la generación en el área.Sobre esa solución, que consideró debe pasar por una turbina a gas ya que los sistemas alternativos no siempre están en condiciones de generar energía, también coincidió Jorge Ramos, el gerente de planta de Energía del Sur.“La turbina a gas es posible y compatible. Las energías renovables tienen algunas ventajas, pero tienen la gran contra de que si no hay sol o viento, no producen. Entendemos que lo que hay que hacer es aportar más generación firme, es decir térmica”, completó.El concejal Maximiliano Sampaoli, del FpV, dijo haber quedado conforme con las explicaciones dadas por los técnicos aludidos, ya que “nos sirvió primero pasa saber realmente qué fue lo que pasó en estos apagones, y lo que debemos gestionar para tener más y mejor energía”.Sampaoli adelantó que “el Concejo va a gestionar, tanto a Nación como a Provincia, esta turbina a gas y también la apertura del Interconectado. En el encuentro también se reconoció que, si no se hubieran hecho algunos trabajos que realizó la SCPL, la situación sería realmente grave. Así que también hay que continuar avanzando en el anillado que falta, que es el de la zona sur”, concluyó.