El Patagónico | Regionales | CORTE DE AGUA - 11 mayo 2017 La Cooperativa redujo el bombeo de agua por problemas presupuestarios La entidad prestadora del servicio de agua potable decidió reducir el bombeo del sistema de acueducto en alrededor de un 30% por las restricciones financieras que atraviesa, agravadas por el temporal. Respecto a la deuda que la SCPL le reclama al Gobierno provincial, el ministro de Economía, Pablo Oca, respondió que ya se aportó más "20 millones de pesos en estas últimas dos semanas para afrontar parte de lo que va a salir la reconstrucción de algunos servicios que va a llevar adelante la cooperativa".

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), como concesionaria del acueducto Lago Musters, confirmó ayer que redujo un 30% el bombeo a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia ante los problemas económicos que tiene para potabilizar el agua del sistema.

Fue el gerente operativo Víctor Santana, quien confirmó la reducción luego que se notificara a los municipios correspondientes. Señaló que la medida obedece al agravamiento en el financiamiento que tuvo la entidad por el temporal. "Está provocando que en la compra de insumos para la potabilización y después todo lo que hace al transporte se vea afectado, y es una manera de transmitir a los vecinos la realidad esta", dijo el gerente al justificar la decisión.

Santana, en declaraciones a Radio del Mar, admitió que está decisión repercutirá en el abastecimiento de agua, ya afectado en algunos barrios de zona sur y en la zona norte, donde la distribución del recurso se realiza en forma intermitente. Sin embargo, advirtió que en el verano podría complicarse aún más la situación.



UNA DEUDA DETRAS DEL RECLAMO

En este marco, desde la SCPL recordaron que el Gobierno provincial mantiene una deuda de 105 millones de pesos con la entidad, tras la firma de un convenio con la administración de Martín Buzzi en 2013.

En ese acuerdo la Provincia se comprometió a pagar el mantenimiento del acueducto, algo "que no ha ocurrido", según explicó Santana. Aseguró que solo se cumplió en los primeros meses de 2014 y que hay pendiente un compromiso de pago de 32 millones de pesos, que se estaría intentando destrabar.

Las declaraciones del gerente fueron respondidas desde el Gobierno provincial por el ministro de Economía, Pablo Oca, criticó a Gabriel Tcharian, presidente de la SCPL, quien en horas de la mañana dejó trascender la deuda.

"Debería explicar lo que hemos venido conversando en todas las reuniones, en las que acá en Rawson y cuando estuve en Comodoro he participado con él para llegar a un ordenamiento de la deuda", comenzó Oca.

"De ese acuerdo (firmado en 2013) no se le pagó ni una sola cuota, no es que empezaron a pagar y después se complicó por una cuestión financiera, porque se cayeron las regalías", agregó el ministro.

Y aconsejó al presidente de la entidad: "en vez de salir a hacer tanto debate público como le gusta a Tcharian debería hacer más reuniones de las que veníamos manteniendo para encontrarle una solución a este problema que le preocupa a cientos de personas en la zona sur de la provincia".

Oca consideró que al presidente de la SCPL, "parece que le gusta el vedetismo de hablar en los medios, en vez de solucionar los problemas" y aseguró que el Gobierno provincial ya aportó más "20 millones de pesos en estas últimas dos semanas para afrontar parte de lo que va a salir la reconstrucción de algunos servicios que va a llevar adelante la Cooperativa". Y además hizo hincapié en "las gestiones para firmar el convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) por 50 millones de pesos para financiar obras para la entidad".

El ministro también cuestionó el convenio firmado en 2013 y señaló que ambas partes sabían que era imposible de cumplir. No obstante, reconoció que el Gobierno debe hacerse cargo de una "parte importante del mantenimiento", pero aclaró que debe ser "una parte que podamos pagar".

"No estamos diciendo que desconocemos ninguna deuda, sino sentémonos a ver no solo cuál es la deuda sino qué vamos a hacer de aquí en adelante para que no se vuelvan a generar estos problemas. Pero eso hay que discutirlo en una mesa seria de técnicos y no haciendo declaraciones públicas", sentenció Oca.

Además de Provincia, organismos y entidades como Coagua de Rada Tilly y Servicios Públicos de Santa Cruz mantienen deudas con la SCPL. En Rada Tilly el monto asciende a los $9 millones y en Caleta Olivia a los $12 millones.

Previamente al temporal se realizaron reuniones para plantear la cancelación de parte de los montos adeudados. Sin embargo, tras la catástrofe climática todo quedó en la nada y ahora la entidad avanzaría en un reclamo por la vía legal.



