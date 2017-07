El Patagónico | Santa Cruz - 02 julio 2017 Las primarias desnudan pases de facturas, chicanas y también cambios de trincheras políticas Desde sus nuevos roles de postulantes a senadores o diputados nacionales por Santa Cruz, los referentes de diversas y enmarañadas fuerzas políticas a las que el grueso de la ciudadanía le cuesta descifrar, comenzaron a dispararse una andanada de críticas pre-electorales. Por si acaso, algunos accionan sus baterías sin ser ellos mismos objetivos del fuego cruzado, lo que refleja una agitada antesala de las PASO.

Caleta Olivia (agencia)



En la provincia hay diez listas de precandidatos para ambos cargos que responden a cinco frentes electorales y un partido, pero en los grupos mayoritarios representados por el amplio abanico de Cambiemos y el FPV-PJ hay divisiones internas, generándose una gran confusión en la ciudadanía que, ciertamente, hoy está más preocupada por difíciles cuestiones laborales, económicas y sociales que estas divergencias políticas que comenzaran a dirimirse el 13 de agosto, el día de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

Por ahora los cruces de enfrentamientos verbales no son cara a cara ya que los contendientes apelan al uso de los medios periodísticos audiovisuales, pero se presume que pronto comenzarán a utilizar profusa folletería y cartelería publicitaria y a realizar giras proselitistas.

Además, se da por hecho que apelarán a la modalidad de llegar al electorado a través de las redes sociales sin escatimar el servicio de algún que otro troll oportunista.



VAZQUEZ-PERALTA



Uno de los primeros que procuró sacar ventaja apenas se oficializó su nombre fue el intendente de Gobernador Gregores, Juan Vázquez, precandidato a diputado nacional en primer término por una de las listas del FPV-PJ, quien a modo de desprenderse de los errores que puedan conferírsele al Ejecutivo provincial consideró oportuno aclarar que en esas legislativas no se revalida la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner.

Dicho esto, afirmó que el electorado apoyará al peronismo en las PASO y que aquellos que están conformes con el modelo que lidera el presidente Mauricio Macri Blanco Villegas "que se hagan cargo, que sigan votando a Cambiemos si están conformes".

Por otro lado, apuntó contra el exgobernador y expresidente del PJ, Daniel Peralta, que ahora se postula como senador por otra fuerza política denominada Proyecto Sur.

"No puede ir en contra de los intereses de sus principios básicos que supuestamente estaban marcados por el justicialismo ya que esto habla de alguien que ya tiene terminada su carrera política", afirmó.

Peralta no se hizo esperar y calificó los dichos de Vázquez como "una chicanita propia del intendente" y a modo de moneda de cambio le sugirió que "en todo caso, también le pida la renuncia a Cristina (Fernández de Kirchner) y que le diga que su carrera se acabó», ya que la ex presidente también se postula como senadora por Unidad Ciudadana y no por el PJ.



COSTA-FADUL



El anfitrión de Cambiemos, Eduardo Costa (UCR), actual diputado nacional que ahora va por una banca en el Senado, lanzó un mensaje global en procura de convencer a los indecisos al señalar que "es posible transformar la Provincia y cambiar esta realidad que hoy nos afecta y nos tiene muy preocupados; por eso ya estamos trabajando juntos para derrotar al kirchnerismo en Santa Cruz".

Otro radical, pero de la línea "ortodoxa", fue el encargado de salirle al cruce tratándose de Pablo Fadul, exconcejal de Río Gallegos que como precandidato a diputado nacional integra otra lista del mismo frente electoral pero opositora a la de Costa y además pertenece a la línea que impulsa al caletense Carlos Prades al Senado.

"Miren, nosotros con Prades nos presentamos como Integración Ciudadana y ya tenemos una aceptación impresionante en el electorado. En cambio Costa ha dejado muchas promesas incumplidas; se ha olvidado de la gente de Río Gallegos y eso los vecinos no lo perdonan; ni tampoco olvidan", indicó.

El exconcejal que perdió la intendencia capitalina por unos 400 votos frente a Giubetich, remarcó que no tenía dudas que con Prades "vamos a estar representándolos y defendiéndolos en el Congreso Nacional y en las puertas de cada uno de los despachos para que las soluciones vengan a Caleta Olivia y a otras localidades de las zonas norte, centro y sur, sin exclusiones de quien sea el intendente o de qué color político esté la provincia».



DEL PLA CONTRA LOS "CRITERIOS EMPRESARIOS"



El histórico dirigente del Partido Obrero que reside en Río Gallegos, Miguel del Plá, se inscribió como precandidato a senador en primer término por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, lista que a diputados lidera el caletense Omar Latini.

En sus primeras declaraciones enmarcadas en las PASO, Del Plá optó por enfocar su ira contra el gobierno nacional, donde domina el PRO al que calificó como "un partido copado por patrones donde los dirigentes actúan como CEOS" que incluso se involucran en el armado de listas en Santa Cruz en procura de desplazar a algunos referentes de la UCR que no coinciden con Eduardo Costa.

Al respecto, comento que "durante años el radicalismo se ha adjudicado a sí mismo valores democráticos como la tolerancia, el respeto por la disidencia; el debate plural de ideas que dudosamente ha respetado, pero las recientes actitudes de Costa han llegado al extremo y se parecen como dos gotas de agua a las que acaba de aplicar Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires".



