Levantaron la retención de servicios en la base operativa de la SCPL

Hoy a las 7 de la mañana, los afiliados al Sindicato de Trabajadores de Aguas y Cloacas Unidos de la Patagonia (SITRACUP) iniciaron una retención de servicios y quema de cubiertas en la base operativa 2, en el barrio Industrial, en rechazo a los despidos de los trabajadores Gerardo Barrientos y Carlos Neira de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Desde el Sindicato de Trabajadores de Aguas y Cloacas Unidos de la Patagonia (SITRACUP), Gerardo Barrientos, había confirmado esta mañana a El Patagónico que el argumento para los despidos se basó en la detención de ambos trabajadores a principio de este mes, luego de un tiroteo y una persecución policial.

A las 10:30 horas, los trabajadores mantuvieron una reunión con el gerente de la SCPL y el consejo de la administración, en el que decidieron reincorporar a los empleados despedidos y abrir la investigación por seis meses. En ese período, Barrientos y Neira serán separados del cargo hasta que finalice este proceso.

"Nos habían mandado los telegramas pero después tuvimos una reunión y gracias al apoyo de los compañeros se llegó a un acuerdo para que sea materia de investigación durante seis meses. Nos van a separar del cargo pero no vamos a perder el trabajo", explicó este mediodía Gerardo Barrientos a este medio.

base operativa de la SCPL Foto a través del WhatsApp de El Patagónico

Hasta que se investigue la causa no nos van a echar, no tendremos goce de haberes pero por lo menos no estamos despedidos. Hay muchas pruebas que están a favor nuestro. Creemos que esto se va a resolver antes de los seis meses", remarcó

Por último, Barrientos informó que la medida se levantó cerca de las 12 horas. "Hoy estábamos despedidos, pero se pudo recuperar la fuente de laburo. Ahora tenemos que esperar para demostrar que no somos culpables de nada y que podamos volver a trabajar", finalizó.