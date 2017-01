El Patagónico | Regionales | DESOCUPACION - 20 enero 2017 Los datos del INDEC no están reflejando la realidad de Chubut Gabriela Zuñeda, presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Comodoro Rivadavia; Jorge Gil, ex rector de la UNPSJB y economista; César Herrera, contador y profesor universitario; y Alexis Tögel, presidente de la Cámara de Comercio, fueron consultados por los últimos datos que reflejó el INDEC, donde se asegura que el empleo privado cayó un 4,1% en Chubut. Para ellos la realidad es aún más dura y dieron sus razones.

Mauricio Macri aseguró el martes, en su primera conferencia de prensa del año, que "en la Argentina el empleo sigue creciendo". Fue luego de que fuera consultado por los 280 despidos de la planta grafica AGR, del Grupo Clarín. Sin embargo, los números parecen indicar lo contrario, ya que los propios datos que dio a conocer un día después el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) aseguran que sólo en La Pampa y Tucumán el empleo aumentó, mientras que en el resto de las provincias cayó considerablemente durante el tercer trimestre de 2016.

Según los datos del INDEC, en Chubut la baja representa un 4,1% en el sector privado, con una desocupación del 3,6% para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y una cesantía de 5,6% en el aglomerado Trelew-Rawson.

El Patagónico consultó a cuatro referentes de la ciudad sobre estos datos y todos coincidieron en que la realidad es aún más dura, explicando por qué. La incertidumbre es qué sucederá el resto del año.



Gabriela Zuñeda, presidenta de la Asociación Hotelera

"En nuestro sector no ha habido movimientos de despidos. No porque no debamos sino porque estamos haciendo lo imposible para mantener los puestos de trabajo. Hace rato que no estamos hablando de rentabilidad ni mucho menos, se está hablando de cuidar los puestos de trabajo y los establecimientos abiertos. La pérdida de rentabilidad viene desde hace bastante, pero a esta altura con la inflación que hemos tenido en todos estos años, ha ido en detrimento y ahora está atacando los fondos de las estructuras de los establecimientos. Hoy ya estamos perdiendo plata.

"Pero estamos tratando de no despedir gente y mantener los comercios abiertos. A nosotros se nos suma la crisis petrolera, que nos ha bajado muchísimo la demanda. Todos hablan de un 20 o un 35% por ciento de caída en la demanda. Entonces 2017 vamos a tener que pasarlo como podamos y ver si en 2018 se recupera".



Jorge Gil, ex rector de la Universidad y economista

"Los datos toman valores absolutos; niveles de ocupación. Pero lo que se advierte en la región es una baja en la ocupación registrada, una baja de cantidad de horas, horas extras, viáticos, adicionales. Para ello se utiliza un instrumento estadístico que es la ocupación virtual. Al plantear el Indec una estadística basada en números reales de ocupados y desocupados no tiene en cuenta la subocupación que implica el menor nivel de trabajo formal por la eliminación de esa serie de componentes del ingreso de los trabajadores, con lo cual el nivel de actividad se mantiene, pero baja el nivel de remuneración y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye, no solo en el petróleo, sino en el comercio, la industria química, camioneros. Hay una cantidad de actividades que se están flexibilizando.

"Tampoco creo que la desocupación pueda ser del 3,6%. Es totalmente falso, es una estadística manipulada. Esa manipulación que se le atribuía al viejo INDEC se va a repetir con otra mascara en el nuevo INDEC, y lo vamos a ir viendo de aquí en más. Se utiliza como una herramienta política".



ALEXIS TÖGEL, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE COMODORO RIVADAVIA

"Nosotros no tenemos datos propios, pero sí se ve que aumentó la desocupación, sobre todo en el sector que tiene que ver con el petróleo y con las empresas de servicios petroleros. En menor grado también se ve en otras áreas y en el comercio. Se nota que hay una baja en el empleo.

"La apreciación que hago es que lo del petróleo está relacionado a una baja por el precio del barril y también por una política nacional que reduce o elimina subsidios. Eso afecta a la mano de obra porque las operadoras el fusible de ajuste que tienen es bajar equipos y reducir personal, cosa que no funciona tan así en empresas más chicas o comercios.

"En nuestro rubro hubo algunos despidos, pero no masivos. Sólo en casos concretos donde no quedó otra alternativa porque era reducir los costos al máximo o cerrar. Lo que hubo menos fue contrataciones y menos renovaciones de contratos de personal que ingresa a prueba. Entonces eso suma el volumen de desocupados.

"La verdad no creo que mejore mucho durante el año. Si las cosas se mantienen como están, creo que va a mantenerse hasta que no haya un mejoramiento de la economía o un nuevo impulso. Creo que los comercios ya hicieron todos los ajustes necesarios para poder mantenerse con la estructura mínima necesaria, pero de seguir en baja tal vez haya algunos despidos más, pero de nivelarse creo que se va a mantener".



CEsar Herrera, contador, profesor universitario, economista

"Los datos no reflejan la realidad actual, las estadísticas son del tercer trimestre. Lo que se puede ver es que aumenta el desempleo, aumenta el subempleo no demandante y hay más gente que busca trabajo. Eso es un indicador difícil de leer: la tasa de empleo se mantiene y la población económica activa crece, que quiere decir que hay problemas de empleo y por ende más gente busca activamente empleo. Entonces se empieza a ver en el tercer trimestre de 2016 problemas de empleo más profundos.

"La otra cuestión que creo que sucede es que nosotros recibimos mucha población foránea y algunos se quedan, pero muchos se van. Entonces habría que ver qué sucede en los colegios. Pero en líneas generales yo creo que el desempleo es más profundo de lo que indican las estadísticas".



