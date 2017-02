Los tips del ministro Aranguren para ahorrar energía

Con precisión matemática, el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren estimó que el consumo ineficiente de energía de una familia tipo es "equivalente a 300 kw/h por mes", pero el gasto es la mitad "si lo hace de manera eficiente en lo que son lámparas y televisores o los electrodomésticos".

En ese sentido, el ministro compartió este jueves una series de "consejos" para evitar que la próxima factura de la luz sea cuantiosa a causa del tarifazo que impuso desde febrero con subas de hasta el 148 por ciento.

"Mucho tiene que ver con que sea un hogar eficiente o no. Es decir, que use lámparas de bajo consumo en lugar de halógeas, que use electrodomésticos que tienen eficiencia de energía clase A, o televisores LED en vez de tubo", señaló Aranguren en declaraciones radiales, a la vez que anticipó que en breve la lista completa será publicada en la página web de la cartera que conduce.

LOS TIPS:

El uso de un aire acondicionado 4 horas x día por 22 días al mes

Usar una sola heladera las 24 horas

El uso del lavarropas de tres ciclos por semana con agua fría y 5 kilos de ropa

Uso del microondas 20 minutos por día

Ver televisión 4 horas por día

Tener no más de nueve lámparas y que estén encendidas 4 horas por día

Usar la computadora 4 horas por día

Se calcula que un 83 por ciento de las familias de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires enfrentarán un aumento en sus facturas de luz entre febrero y marzo con un máximo de 183 pesos y un mínimo de 24 de incremento depende el caso.