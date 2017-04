Macri deberá dar continuidad a las represas si quiere que China financie otros proyectos

Caleta Olivia (agencia)Las informaciones sobre un nuevo impulso para el proyecto de las represas, que comenzaron a ser difundidas por medios periodísticos oficiales y del entorno macrista, están siendo seguidas atentamente por el Gobierno santacruceño, pero hasta ayer ningún funcionario provincial hizo algún tipo de conjetura ya que los anuncios efectuados generan cierta confusión.Hay que recordar que luego de asumir, a fines de 2015, el presidente de la Nación puso reparos a la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz que ya tenían financiamiento de la banca china. Además, para esa época ya había llegado la maquinaria pesada e iniciado la traza de caminos de accesos y construcción de campamentos.Meses después, probablemente por la presión que ejerció el gobierno de la república asiática, el ministro nacional de Energía Juan José Aranguren anunció que el proyecto tendría continuidad si se modificaba el plan original, lo que implicaba la reducción de la cantidad de turbinas.Cuando todo parecía encarrilado, surgió un planteo legal de una ONG conformada por abogados ambientalistas que pidieron que se frene el inicio de las obras civiles, bajo el argumento de que los complejos hidroeléctricos podrían alterar el ecosistema de los glaciares cordilleranos.La Corte Suprema hizo lugar a la acción de amparo y ordenó que se hicieran exhaustivos estudios de impacto ambiental, cuyos resultados tendrán que darse a conocer en el curso de estos días ya que urgen los tiempos de definiciones, tanto como los apremios del gobierno que preside Xi Jinping.NO PUEDENRESTARLE PRIORIDADAhora es el turno de acción del Ministerio de Finanzas que está a cargo de Luis Caputo, quien hoy enviará su jefe de gabinete, Pablo Quino y al subsecretario de Relaciones Institucionales, Martín Soto, para que se entrevisten con directivos del Banco de Desarrollo Chino, internacionalmente conocido como China Development Bank.La información fue difundida por la agencia oficial Télam y señala que las negociaciones tienen el objetivo específico de impulsar el financiamiento de proyectos de infraestructura prioritarios que el Gobierno nacional quiere que se ejecuten hasta el año 2021, sobre todo de aprovechamiento hidroenergéticos.Y de ellos, probablemente porque se intenta dirigir un anticipado y positivo mensaje a Beijing, solo se menciona al de las represas sobre el río Santa CruzCONDICIONADOUna lectura entre líneas intuye que Macri ya tendría decidido dar el sí a la prosecución a esa obra emblemática, al margen del resultado de los estudios de impacto ambiental, si quiere que le financien otros emprendimientos.China es uno de los países más experimentados del mundo en la construcción de represas. Sus empresas las han ejecutado por decenas en otros sitios del mundo, sobre todo en el río más extenso del sudeste asiático, el Mekong –de 4.200 kilómetros- que atraviesa tanto ese país como Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam.Además, levantaron la represa más grande de mundo en el curso del río Jangtsé, la famosa "Tres Gargantas".FECHA LIMITELo antedicho guarda cierta relación con un artículo publicado hace pocos días por el diario Clarín, donde se destaca que "el complejo hidroeléctrico que se erigirá sobre el río Santa Cruz, tiene fecha límite para que el Gobierno decida si incluirá la millonaria obra en su programa energético".Al respecto, el medio periodístico bonaerense, que tiene acceso directo a la Casa Rosada, confirmó: "el 15 de mayo el presidente Mauricio Macri viajará a la República de China y no hay más plazos para el ministerio de Energía y el ministerio de Medio Ambiente se expidan sobre la continuidad o no de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic".Adicionalmente remarca: "a fin de mes habrá un dictamen en función de 16 estudios ambientales y otras medidas que la UTE Represas Patagónicas presentaron el 30 de marzo", es decir que se responderá al pedido de la Corte Suprema de Justicia basado en el recurso de amparo que presentó un grupo de abogados ambientalista.Pero más allá de esa instancia, alegando versiones de fuentes oficiales, Clarín sostiene que Macri "no puede ir a China sin una respuesta contundente".Y por si ello no quedar claro, puntualiza que desde la Cancillería se interpretó que hay un "ultimátum" del gigante asiático, responsable del financiamiento del complejo hidroeléctrico que demanda una inversión de unos 4.700 millones de dólares.Todo esto hace presumir que tendrá que llevar un "sí" a Beijing y ello se deduce del pedido de financiamiento que efectuarán esta semana los funcionarios del Ministerio de Hacienda, ya que no por casualidad se hace especial alusión a las represas santacruceñas.