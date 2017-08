El Patagónico | Santa Cruz | EDUCACION - 23 agosto 2017 Por primera vez en lo que va del año, ayer hubo clases normales Miles de alumnos de todos los niveles educativos de escuelas públicas santacruceñas asistieron ayer a su primer día de clases dictadas con normalidad desde que "oficialmente" se iniciara el ciclo lectivo 2017. Ello pudo ser posible porque los dos gremios docentes decidieron suspender momentáneamente las medidas de fuerza iniciadas a principios de marzo.

Si bien el extenso paro dispuesto por los dos gremios, ADOSAC y AMET, no era acatado por la totalidad de los docentes, solo un bajo porcentaje de alumnos concurría a las escuelas, pero incluso muchos de ellos solo tenían clases de manera parcial.

En la víspera, la masiva vuelta de los chicos a los establecimientos educativos acompañados por sus padres, constituyó una postal que no se veía desde el año pasado.

El Patagónico acudió a la Escuela N° 74 "Vientos del Sur", ubicada en la avenida República de esa ciudad, y percibió disímiles sentimientos que en parte se reflejaban en la sonrisa de los chicos que lucían impecables guardapolvos y flamantes mochilas.

Muchos de ellos llegaban acompañados no solo por sus padres o madres, sino también por otros parientes que parecían no creer que por fin comenzaran las clases.

De todo modos, así como muchos mayores dijeron sentirse reconfortados, otros dudaban de que esta situación se mantenga para lo que resta del ciclo lectivo y no fueron pocos los que formularon serías críticas tanto a los docentes huelguistas y sus gremios, como a las autoridades gubernamentales, por no ponerse de acuerdo en un conflicto que perjudicó fundamentalmente a los chicos.



REUNION CLAVE



Al promediar la tarde de ayer se desarrollaba en Río Gallegos una nueva reunión entre autoridades del Ministerio de Educación de la Nación con representantes de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), AMET (Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica) y del Consejo Provincial de Educación (CPE), con la finalidad de encontrar puntos de acuerdo para destrabar el conflicto que básicamente está centrado en el aspecto salarial.

La cartera educativa del gobierno central había solicitado a los gremios que suspendieran el paro como condición indispensable para continuar negociando, teniendo también en cuenta que fue Nación la que propuso destinar fondos para satisfacer la demanda de incremento salarial.

Al respecto, vale recordar que el último ofrecimiento fue de un 7% de manera escalonada hasta el mes de diciembre, algo que los gremios consideraron insuficiente, pero además plantean una discusión sobre otros temas laborales, como el dilatado ofrecimiento de cargos.

