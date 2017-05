Sufrió un accidente y su perro se quedó a cuidarlo

Jesús Heuche tiene 28 años y se cayó desde dos metros de altura mientras podaba un árbol en su casa -ubicada en la calle Balboa al 2400- de Bahía Blanca.

"A las 18.07, una persona que estaba podando un árbol en calle Balboa 2473 se cayó de una altura de dos metros aproximadamente", contaron desde Defensa Civil.

Desde el servicio de emergencias contaron que "el trabajador, de 28 años de edad, sufrió traumatismo de cráneo leve, por lo que fue trasladado por personal de ambulancia del servicio".

"Siempre, en todo momento el accidentado fue acompañado por su mascota: Tony", añadieron desde ese organismo al compartir las fotos de la conmovedora escena.

Tras recuperarse del accidente, Jesús Hueche, dueño del perro que lo protegió cuando se cayó desde dos metros de altura mientras podaba un árbol en su casa en Bahía Blanca, habló para un medio local.

Hueche contó el valor que tiene en su vida este simpático perrito, que no se despegó de él cuando lo vio tirado en el piso. "Para mí es como un hijo", dijo sobre Tony, su mascota. "Va a todos lados conmigo y se acuesta en mi cama hasta que mi señora lo saca", señaló el hombre en diálogo con La Brújula 24.

Hueche reconoció que: "fue un susto porque tengo solo una inflamación en la espalda y un golpe en la cabeza pero nada grave. Me subí a una escalera porque había una rama que me estaba complicando y era la última antes de terminar el trabajo", aseguró.

"No me di cuenta pero cuando me caí perdí el conocimiento. Cuando me despierto tenía a mi hijo (en alusión al perro) encima mio y le gruñía a la gente de la ambulancia y de Defensa Civil. Incluso cuando me iban a colocar el cuello ortopédico y la camilla casi muerde a una de las personas que me asistió", destacó.

Por último, contó cómo Tony llegó a su via. "Un día lo vimos en la calle y lo adoptamos, le dimos amor, alimento y es parte de nuestra familia. Incluso Tony tiene a un hijo, Pulgarcito, que es mi nieto".