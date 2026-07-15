Se despertó de la anestesia luego de una operación cantando el hit del Mundial

La pasión por Argentina no entiende de fronteras y trasciende cualquier tipo de límite, incluso si estos están dados por el ámbito solemne de un centro de salud. En este sentido, un joven actor de doblaje se hizo viral por entonar La cuarta estrella desde un quirófano y bajo los efectos de la anestesia.

El protagonista en cuestión es Sebastián Reggio, de 22 años, quien en su cuenta de Tik Tok relató: “El 11 de Mayo de 2026 me rupture completamente el LCA (ligamento cruzado anterior) jugando fútbol. Después de casi 2 meses de pre-rehabilitación por fin pude hacerme la cirugía”.

Sin embargo, la fecha de la intervención médica no fue casual e incluso Reggio la calificó como una “fecha estresante”: esa misma jornada (martes 7 de julio), la selección argentina sufrió y venció a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 de fútbol. Y resaltó: “Al enterarme que ganamos, no me aguanté la emoción y empecé a alenta (sic)!”.

En ese sentido, y luego de la operación, y tras enterarse de la proeza de La Scaloneta, el actor entonó la canción insignia de este mundial: “Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”. Después de cantar la última frase, incluso le piden que cante un tema referido al Real Madrid, pero la negativa fue absoluta. Absoluta como la locura por la celeste y blanca.

“Gracias a dios, la cirugía salió perfecto. Pero, ahora toca la parte más difícil. La recuperación y rehabilitación”, concluyó el joven en su posteo. Reggio es un actor de doblaje estadounidense, de padre argentino y madre venezolana. Y actualmente es conocido por encarnar la voz latina de Izuku “Deku” Midoriya, protagonista del anime My Hero Academia.