Gendarmería reprimió la marcha de jubilados en la previa al partido

La violencia policial dejó heridos. Los reclamos se adelantaron para la mañana por el partido de semifinales.

Efectivos de Gendarmería reprimieron como cada miércoles a los jubilados que marchaban en la mañana de este miércoles hacia el Congreso en reclamo de actualizaciones efectivas en sus haberes y pensiones. La protesta suele realizarse por la tarde, pero debido al importante partido que disputará la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026, los manifestantes adelantaron la protesta.

De acuerdo con las imágenes registradas por los celulares de los participantes del reclamo, que comenzaron a viralizarse esta mañana en las redes sociales, los efectivos se enfrentaron con dureza sobre la avenida Rivadavia contra los jubilados, quienes de manera pacífica, con carteles y cánticos, cortaban la calle cuando el semáforo se ponía en rojo.

Uno de los damnificados fue el padre Paco Olveira, quien recibió varios empujones de los uniformados y fue tumbado al piso para recibir patadas y golpes.

Las personas mayores son las más afectadas por la crueldad del modelo de gobierno de Javier Milei. La pérdida de poder adquisitivo, el bono congelado y la decisión de descargar el ajuste sobre jubilados y pensionados son parte de una política que convierte derechos básicos en gastos prescindibles.

En mayo de 2026, el haber promedio de las jubilaciones pagadas por ANSES en la Ciudad de Buenos Aires fue de aproximadamente 961 mil pesos. Sin embargo, casi la mitad de los beneficiarios del sistema previsional percibe un haber igual o inferior a una jubilación mínima.

En junio, esa mínima alcanzó los 473.327 pesos al sumar un bono de 70 mil pesos congelado desde marzo de 2024. Según la Defensoría del Pueblo porteña, una pareja de personas mayores necesitaba en marzo 1.561.525 pesos mensuales para vivir dignamente si tenía vivienda propia y 2.314.178 pesos si alquilaba.

Para quienes cobran la mínima, dos haberes con bono no cubren ni dos tercios de esa canasta. La diferencia se resuelve recortando consumos, postergando medicamentos, recurriendo a familiares o tomando deuda.