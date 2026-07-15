Murió atragantado con un chipá mientras esperaba ser atendido en un banco

La víctima, de 62 años, sufrió una obstrucción en las vías respiratorias dentro de una sucursal bancaria de Posadas, Misiones. Empleados intentaron asistirlo y luego personal médico realizó maniobras de RCP, pero el hombre falleció.

Una mañana habitual en una sucursal bancaria ubicada en la esquina de Belgrano y Buenos Aires, en el centro de Posadas, terminó en tragedia cuando un hombre de 62 años murió tras atragantarse con un chipá mientras aguardaba para ser atendido.

El episodio ocurrió cerca de las 10. Según se informó, Domingo Silva comenzó a sufrir severas dificultades para respirar luego de que un trozo del alimento quedara alojado en sus vías respiratorias.

Ante la emergencia, trabajadores de la entidad bancaria le practicaron la maniobra de Heimlich y lograron retirar el alimento que provocaba la obstrucción. Sin embargo, para ese momento el hombre ya había perdido el conocimiento.

Minutos después arribó una ambulancia con personal médico, que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos, los profesionales confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Tras el hecho, intervino personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del caso. De acuerdo con la investigación, la muerte estuvo directamente relacionada con el cuadro de asfixia provocado por el atragantamiento sufrido dentro de la sucursal bancaria.