Un hombre de 62 años murió tras atragantarse con una chipá

El personal de la sucursal logró desobstruirle las vías respiratorias con la maniobra de Heimlich y luego los médicos le practicaron RCP. Sin embargo, no pudieron salvarle la vida.

El centro de la ciudad de Posadas fue escenario de una tragedia este martes por la mañana. Un hombre de 62 años murió después de atragantarse mientras comía una chipa en el interior de una sucursal bancaria ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Buenos Aires.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 10, cuando un llamado al Centro Integral de Operaciones (CIO) 911 alertó sobre una persona que se había descompensado dentro de la entidad bancaria.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, una agente de seguridad privada les explicó que la víctima, identificada como Domingo Silva, se había atragantado mientras ingería una chipa y había comenzado a sufrir serias dificultades para respirar.

De inmediato, empleados del banco intentaron asistir al hombre y le practicaron la maniobra de Heimlich. Gracias a esa intervención lograron extraer el trozo de alimento que obstruía sus vías respiratorias, aunque para ese momento Silva ya había perdido el conocimiento.

Minutos más tarde arribó una ambulancia y el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de revertir el cuadro. Los profesionales trabajaron durante varios minutos, pero finalmente confirmaron la muerte del hombre en el lugar.

Tras el fallecimiento, la comisaría con jurisdicción en la zona llevó adelante las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, los investigadores sostienen que la muerte se produjo como consecuencia del episodio de atragantamiento que sufrió la víctima mientras se encontraba dentro de la sucursal bancaria.