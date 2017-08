El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 28 agosto 2017 Tecpetrol ratificó los despidos y retiros voluntarios en El Tordillo En un clima tenso, con ratificación de despidos y retiros voluntarios, mañana se retomarán en el Ministerio de Trabajo de Nación las negociaciones entre el Sindicato de Petoleros Privados Chubut y Tecpetrol. El gremio llega a la mesa de la audiencia de conciliación con muy pocas herramientas para revertir la decisión de la operadora. Se denunció la paralización de las plantas y la presencia de efectivos de la policía provincial en el yacimiento de El Tordillo.

Mañana a la tarde, en el Ministerio de Trabajo de Nación, se realizará una nueva reunión entre Petroleros Privados y los directivos de Tecpetrol, en la que el gremio conducido por Jorge Avila espera, en el marco de la audiencia de conciliación obligatoria, revertir la decisión de la operadora de efectivizar los despidos anunciados.

"El panorama no es bueno, todo lo contario. Tecpetrol ratificó los despidos y ahora ofrece retiros voluntarios, que no sirven para nada. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana, pero si no aparece una nueva propuesta, que se fuerce desde algún lado, no hay mucho más que hacer", indicó Marcos Gallardo, miembro de la comisión directiva de Petroleros Privados.

En diálogo con este diario, Gallardo dijo que en las negociaciones que se mantuvieron el viernes no hubo avances e insistió en que "la situación aparece cada día más complicada", ya que la operadora del grupo Techint ratificó los despidos anunciados y adelantó el envío de otros 180 cuando termine la conciliación obligatoria.

Mientras las charlas se desarrollan en Buenos Aires, en el yacimiento El Tordillo, la operadora, según el relato del sindicalista, "ya paralizó la planta norte, se prepara a hacer lo mismo con la sur, y continuamos con la presencia de unos 20 efectivos policiales. Además, comenzaron a preparar el terreno para montar trailers para Gendarmería", adelantó.



FLEXIBILIZACION



Para Gallardo la solución dependerá de "lo que pueda conseguir Avila, en las charlas que tuvo con la gente de Nacion. Por ahora la respuesta no aparece y lo único que vemos es que se vienen los despidos, los retiros voluntarios y la flexibilización laboral que se quería evitar", resaltó.

En ese sentido, el sindicalista fue crítico a la modificación del convenio de trabajo realizada en mayo por el secretario de Petrolero Privados, Jorge Avila, con la que se aseguró que se lograba la actividad en la industria petrolera.

"Todo esto que nos está pasando es culpa de la adenda, que permite que se avance en la flexibilización y nos cambien el régimen de trabajo, como si fuéramos temporales. Ojalá esto pueda frenarse, pero por ahora lo único que vemos son despidos y retiros voluntarios", concluyó Gallardo.

Fuente: