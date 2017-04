El Patagónico | Policiales | HOMICIDIO ORLANDO JURADO - 29 abril 2017 Un tribunal colegiado confirmó la prisión del segundo imputado por el homicidio de Jurado A pedido de la Defensa Pública que asiste a Mauricio Fleitas, un tribunal colegiado revisó la resolución dictada por el juez natural de la causa, la cual fue confirmada en todos sus términos. Así el detenido, quien está imputado como autor material del homicidio del empresario de la carne Orlando Jurado, deberá permanecer con prisión preventiva hasta que se cumpla un mes de la medida.

La audiencia de revisión se desarrolló ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y el tribunal fue integrado por los jueces Jorge Odorisio y Daniela Arcuri. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general, Camila Banfi, mientras que el imputado Mauricio Fleitas fue asistido por la defensora pública, Vivian Barillari, quien solicitó la revisión de la resolución dictada por el juez Alejandro Soñis y lo hizo en los términos del artículo 236, lo cual exige que el tribunal sea integrado por dos jueces.

En ese contexto, la defensora afirmó que no hay indicios necesarios para sostener razonablemente que Fleitas tuvo intervención en el homicidio. "Fue detenido dos meses y diez días después del hecho y no se aportó vinculación alguna con ello", sostuvo. Y agregó que el resultado de la orden de allanamiento a su vivienda fue negativo, pero igual lo detuvieron.

Para la defensora, la resolución del juez Soñis fue arbitraria y más allá que el resultado del dermonitrotest (presencia de restos de pólvora en sus manos) diera positivo, argumentó: "todavía no se corroboró que ello sea por restos de pólvora, porque sabido es que puede ser también un falso positivo. En concreto no hay elementos para tener al imputado privado de su libertad, no existe peligro de fuga porque estuvo en libertad dos meses y no se fugó".

En consecuencia, la defensora solicitó la libertad y en forma subisiaria presentaciones semanales ante la policía o la Oficina Judicial.

A su turno, la fiscal defendió la resolución del juez natural y la calificó como "necesaria, debidamente fundada y racional". A lo que agregó: "existen elementos de convicción suficientes en el legajo para tener a Fleitas y Aguirre como probables coautores del hecho. Existe un testigo que dice ver el auto de Aguirre y describe una persona robusta con gorra que manejaba y otras tres personas el día del hecho, y una de ellas portaba un arma de fuego y se sube en el asiento del acompañante".

La acusadora también detalló que otro testigo refirió que Aguirre tenía una enemistad manifiesta con la víctima por su actividad comercial, la distribución de carne. Y aseguró que quedó demostrado que el auto secuestrado fue el que efectivamente se utilizó en el delito.

Respecto del tiempo que pasó hasta la detención de Fleitas, la fiscal aseguró que el Ministerio Público primero investigó y luego requirió la detención. El juez natural en su resolución valoró el peligro de fuga por la gravedad del delito y la intromisión en un domicilio particular por parte de los agresores en horario nocturno.

En razón de ello pidió que se mantenga la prisión preventiva de Fleitas por un mes, tal como fue dictada en la audiencia de control y apertura por el juez Soñis.

Finalmente el tribunal resolvió, por unanimidad, confirmar la resolución del juez natural de la causa, quien le dictó un mes de prisión preventiva a Fleitas y que tuvo en cuenta, para el dictado de su resolución, el peligro de fuga por la gravedad del delito y la pena que se espera como resultado del procedimiento, prisión perpetua.





Fuente: