Veinte evacuados en una situación "crítica"

En ese contexto, se informó que hasta anoche eran 20 los evacuados, quienes se encuentran en el Gimnasio N° 3 de barrio Máximo Abásolo. Los otros sitios preparados para tal fin son las instalaciones del Regimiento Militar de Km. 11 y la Iglesia Evangélica sita en Km. 14.

Asimismo, se dispusieron puntos de asistencia rápida en las sedes vecinales de Standart Norte y barrio Sarmiento, como así también en los CPB 30 de Octubre y de la extensión del Stella Maris; mientras que las respectivas vecinales están trabajando con el apoyo del Municipio.

Al respecto, Linares admitió que la situación que atraviesa la ciudad es "crítica" y llamó a las empresas y a las organizaciones gremiales y sociales a sumarse al equipo de municipales y voluntarios que prestan sus servicios de asistencia en los distintos barrios.

Asimismo, recordó a los vecinos la recomendación de "no salir de sus viviendas si no es urgente. Por esa razón, se determinó suspender las clases. Me parece muy importante para salvaguardar la integridad de los chicos y evitar la mayor cantidad posible de circulación en las calles de la ciudad".