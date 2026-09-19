250 chicos participaron de la Mini Vuelta Ballenas

En el marco de la 14ª edición de Vuelta Ballenas, este sábado fue el turno de los más pequeños. Un total de 250 chicos participaron de una nueva edición de la Mini Vuelta Ballenas, una propuesta que se desarrolla junto a Venzo y que busca acercar a niños y niñas al mundo del mountain bike y al deporte al aire libre.
La jornada formó parte del segundo día de actividades de Vuelta Ballenas, una competencia que año tras año reúne a corredores de distintos puntos del país y que se ha consolidado como una de las principales citas del mountain bike argentino.
Este domingo se disputará la 14ª edición de Vuelta Ballenas, que contará con más de 1.000 inscriptos, consolidándose como una de las carreras de referencia del calendario nacional y ubicándose entre las cinco competencias de MTB más importantes de Argentina.
La edición 2026 presenta, además, una novedad especialmente relevante para los corredores federados: la posibilidad de sumar puntos UCI, un reconocimiento de gran importancia para aquellos atletas que buscan desarrollar su carrera deportiva y proyectarse hacia competencias de nivel internacional.
Con Puerto Madryn como escenario, Vuelta Ballenas vuelve a combinar deporte, naturaleza y turismo, convocando a corredores, familias y visitantes en torno a una de las competencias de mountain bike más destacadas de la Patagonia.
La competencia cuenta con el apoyo de Aluar, Infa Rayentray Grand Hotel, Powerade, Lima, Venzo, Granix, Playadito Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn, Ente Mixto de Promoción Turística y Chubut Deportes – Turismo, Gobierno de Chubut.