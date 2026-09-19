La Sub 19 venció a Uruguay 1-0 y sueña con la clasificación

El gol de Argentina lo marcó Franco Domínguez. De esa manera, el elenco de Diego Placente logró su primer éxito en los Juegos Odesur que se desarrollan en Rosario.

La selección argentina de fútbol Sub 19, con el delantero comodorense Ian Subiabre de titular, le ganó este sábado por 1-0 a Uruguay en el marco de la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Odesur que se disputan en Rosario.

El partido se jugó en el estadio Marcelo Bielsa del Club Newell’s Old Boys, y el gol del partido lo marcó Franco Domínguez. De esa manera, Argentina se recuperó de la derrota que había sufrido en el debut ante Paraguay (1-2).

La Sub 19 local mantuvo el control total de la primera etapa, teniendo múltiples ocasiones de marcar su primer gol, pero el arquero uruguayo lo imposibilitó y de esa manera se fue al descanso.

El complemento fue una confirmación del gran encuentro que estaban disputando los jugadores albicelestes; de esta manera, luego de un centro al área que fue muy bien anticipado, Franco Domínguez anotó el gol del triunfo nacional. Luego de varios minutos de tenencia de balón, se decretó el final del partido, dándole así la primera victoria al elenco argentino.

Este lunes, a partir de las 15, el elenco que conduce Diego Placente, definirá ante Venezuela su pase a las semifinales de los Juegos Odesur.