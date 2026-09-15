Más de 1.000 ciclistas movilizan Puerto Madryn por Vuelta Ballenas

La competencia de mountain bike más convocante de la Patagonia cerró sus inscripciones y suma, este año, la chance de obtener puntos UCI.

Vuelta Ballenas vuelve a convertir a Puerto Madryn en uno de los grandes puntos de encuentro del mountain bike argentino. En su 14ª edición, la competencia cerró sus inscripciones con más de 1.000 corredores, consolidándose como una de las carreras de referencia del calendario nacional y ubicándose entre las cinco competencias de MTB más importantes de Argentina.

La edición 2026 tendrá, además, una novedad especialmente relevante para los corredores federados: la posibilidad de sumar puntos UCI, un reconocimiento que adquiere especial importancia para aquellos atletas que buscan desarrollar su carrera deportiva y proyectarse en competencias de nivel internacional. Como la edición anterior, se repite la actividad de Mini Vuelta Ballenas.

“Vuelta Ballenas" se ha convertido en una de las principales competencias de mountain bike de Argentina, con la participación de corredores de distintas provincias y también de países limítrofes. Pero, además de la competencia deportiva, proponemos un programa para toda la familia, con una Expo que permite disfrutar de distintas actividades y propuestas vinculadas al ciclismo y Mini Vuelta Ballenas, un espacio para los chicos. Este año sumamos como novedad la posibilidad de que los corredores federados puedan obtener puntos UCI”, destacó Pablo Damián Neme, organizador de Vuelta Ballenas.

La competencia se disputará este domingo en Puerto Madryn, con la participación de corredores provenientes de diferentes puntos del país.

Entre los nombres confirmados se encuentra Yesica Cantelmi, ganadora de la última edición, quien volverá a enfrentar un recorrido que, según explicó, presenta características muy particulares.

“Es un rally muy diferente a los que estamos acostumbrados a correr. Hay que tener paciencia, elegir bien los momentos para sobrepasar y adaptarse a un terreno completamente distinto”.

Como parte de las actividades del evento se realizará la Expo Vuelta Ballenas, un espacio que se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más importantes para los aficionados al ciclismo.

La Expo tendrá lugar en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, sede oficial de la competencia, y podrá visitarse los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer más de 20 stands de reconocidas marcas, conocer las últimas novedades del mundo de las bicicletas y el ciclismo, y acceder a productos y servicios vinculados con la actividad.

De esta manera, Vuelta Ballenas amplía su propuesta más allá de la competencia y genera un espacio de encuentro entre corredores, familias, aficionados, marcas y empresas vinculadas al deporte.

El impacto de Vuelta Ballenas trasciende lo estrictamente deportivo. La llegada de corredores y acompañantes genera durante el fin de semana un importante movimiento turístico y económico para Puerto Madryn.

Se estima que, entre competidores y acompañantes, más de 4.000 personas llegarán a la ciudad con motivo de la competencia. Esta afluencia genera un impacto directo en distintos sectores de la economía local, entre ellos hoteles, restaurantes, comercios, prestadores turísticos y empresas vinculadas a los servicios.

El evento contribuye así a generar un círculo virtuoso entre deporte, turismo y economía local, aprovechando además el atractivo natural de Puerto Madryn y su capacidad para recibir grandes eventos deportivos.

Con más de mil corredores confirmados, una Expo consolidada y la incorporación de puntos UCI para los atletas federados, Vuelta Ballenas 2026 se prepara para una nueva edición que combina competencia, turismo y una experiencia integral alrededor del Mountain Bike.

Para más información ingresar en www.vueltaballenas.com.ar

La competencia cuenta con el apoyo de Aluar, Infa Rayentray Grand Hotel, Powerade, Lima, Venzo, Granix, Playadito Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn, Ente Mixto de Promoción Turística y Chubut Deportes – Turismo, Gobierno de Chubut.