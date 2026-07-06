300 alumnos recibirán un libro desde la Secretaría de Cultura

Este martes, en el Centro Cultural, la Secretaría de Cultura llevará adelante una nueva edición del programa “Leer nos mueve, leer nos cambia”, iniciativa que desarrolla junto a la editorial El Ateneo. En la ocasión, también se sumará la Secretaría de Salud con un equipo interdisciplinario que abordará la temática de la obra junto a las familias.

El encuentro, que iniciará a las 9:00 horas, contará con la participación de alumnos de 5° año de distintas instituciones educativas, docentes y padres, quienes recibirán a la autora invitada Ludmila Ramis y a Ana Elizabeth Ghio, gerente de comunicaciones de la editorial El Ateneo.

Durante la jornada, Ramis presentará su octava novela, “El amor que detuvo todos los relojes”, y compartirá con los estudiantes y docentes detalles sobre su trabajo como escritora, su trayectoria y su vínculo con la lectura. Al cierre del encuentro, se realizará una sesión de preguntas y los alumnos podrán acercarse a la autora para sacarse fotos y recibir la firma de sus ejemplares, como así también las familias que se acerquen.

En este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta destacó la importancia de sostener esta propuesta, al afirmar que “este año, 300 alumnos de escuelas de nuestra comunidad recibirán su ejemplar en el marco de 'Leer nos mueve, leer nos cambia', un programa que llevamos adelante por segundo año consecutivo junto a la editorial El Ateneo”.

“Nuestro objetivo es claro: acercar el libro y el autor a nuevos lectores, generando ese primer encuentro que muchas veces marca un antes y un después en la relación de un joven con la lectura”, indicó, al tiempo que subrayó que “no se trata solo de entregar libros, sino que los chicos puedan conocer a la autora, hacerle preguntas, escuchar su historia y entender que detrás de cada libro hay una persona con su propio camino. Eso es lo que hace que la lectura deje de ser una obligación escolar y se convierta en una experiencia significativa”.

Asimismo, la funcionaria recordó la primera edición del programa, realizada el año pasado con el autor Santiago Speranza, tuvo muy buena repercusión entre las instituciones educativas participantes. “La respuesta fue excelente y nos confirmó que este era el camino correcto, por lo que redoblamos la apuesta para este 2026, ampliando la propuesta y consolidando el vínculo con la editorial El Ateneo”.

Por último, Peralta adelantó que el programa continuará en la segunda mitad del año, “cuando estos mismos alumnos nos compartan, a través de un video, su experiencia con la lectura de este libro. Ese es, para nosotros, el verdadero indicador de éxito del programa; no solo haber entregado 300 ejemplares, sino haber despertado en 300 jóvenes las ganas de leer y de contar lo que leyeron”.

QUIEN ES LA AUTORA

Ludmila Ramis nació el 11 de enero de 2001 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Desde 2014 comenzó a compartir sus historias bajo seudónimo en internet, ganando popularidad y reconocimientos por su estilo dedicado al género romántico. Trabajó con editoriales de distintos países y ya cuenta con ocho libros publicados, entre ellos “Club de los paraguas rotos”, “El elevador de Central Park”, “Éticamente hablando te quiero” y “Lo que callo para no herirte”.