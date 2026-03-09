8M: un municipio entregó baldes, escurridores y escobas como premios

La Municipalidad de Colonia Aurora entregó elementos de limpieza a ganadoras de competencias realizadas durante los festejos por el día de la mujer.

La localidad está ubicada en el centro sur de la provincia de Misiones, a la vera del río Uruguay. Tiene una población de algo más de 10 mil habitantes. Sus principales producciones son el tabaco, la yerba mate, la soja y en los últimos tiempos ha crecido la cosecha de ananá. El sábado 7, el gobierno local organizó festejos para conmemorar el día de la mujer.

Dentro de la premiación por las distintas actividades, hubo entrega de elementos de limpieza de la casa. Entre ellos baldes, escobas y escurridores. Las “afortunadas” recibían también un certificado. El momento quedó registrado con una foto a la que se sumó un referente local. Todo se publicó en el perfil de Facebook del Municipio.

Carlos “Cali” Goring, intendente de Colonia Aurora, trató de explicar la situación. Dijo que este encuentro “a veces es la única oportunidad (de) que las mujeres salgan de sus casas, vengan y se junten y compartan una tarde con alegría y juegos”, aseguró en declaraciones al programa “El show de los impactos” (FM Show).

Dentro de estas actividades lúdicas, había desafíos de mímica y adivinanzas, agregó. En esa instancia se entregaron las escobas, baldes y escurridores. “Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, resaltó.

En esa instancia, el Municipio obsequió “una escoba, un balde y un escurridor a las tres que mejor representaron” la tarea en el juego de mímica, añadió.

Luego, destacó: “Hubo más de 80 sorteos con otros regalos para las mujeres”. Entre ellos, cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras de flores. En su defensa ante las acusaciones de “machirulo”, Goring alegó que la reina y la princesa del evento se eligieron por aplauso de las presentes.

Además, se mantuvo en su postura sobre los reconocimientos del encuentro y, en otro tramo de la entrevista, se preguntó: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”.