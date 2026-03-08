En el marco del Día de la Mujer, bien merece un recordatorio la figura de Marta Samonta, una mujer clave en la transición de la ayuda social hacia la creación de instituciones fundamentales como la Casa del Niño. Aunque hoy su nombre parece haber quedado injustamente en el olvido, su legado permite comprender la resiliencia de una ciudad construida sobre redes de contención femenina.

Marta Samonta de Peral: La mujer que transformó la solidaridad en el corazón de Comodoro

La historia de Comodoro Rivadavia suele narrarse entre torres de perforación y vientos patagónicos. Sin embargo, en los márgenes de ese relato oficial, emerge la figura de Marta Samonta, de origen querandí, cuya labor fue determinante para sostener el tejido social en una época de extrema precariedad. Es necesario poner de relieve que, pese a su impacto, su nombre está hoy prácticamente olvidado por la historiografía masiva, una deuda que este homenaje busca empezar a saldar.

El naufragio y la fuerza del arraigo

La llegada de Marta a estas tierras estuvo marcada por una templanza inquebrantable. El destino original de la familia era la localidad de Sarmiento, pero el destino les impuso una prueba de fuego apenas arribados: el naufragio del lanchón durante el desembarque. En aquel accidente, la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias.

Fue en ese momento de desolación total donde emergió el espíritu de Marta, fortaleciendo la moral de su familia y la de su esposo Peral apenas pisaron la ciudad. A pesar de que el plan era continuar hacia el interior, la fuerza que les impuso Marta los hizo radicarse definitivamente en la zona, transformando un inicio catastrófico en la semilla de un legado histórico para Comodoro.

La microhistoria contra el olvido

La recuperación de su memoria no es casual. Investigadores locales han trabajado para documentar la realidad de los sectores populares de principios del siglo XX, donde las redes de solidaridad femenina eran el único refugio para familias vulnerables. Marta Samonta de Peral actuó como una mediadora social esencial en un entorno donde la supervivencia dependía de la organización comunitaria.

El hito de la Casa del Niño

Uno de los mayores aportes vinculados a este legado fue la institucionalización de la caridad a través de la Sociedad de Damas de Beneficencia, responsable de fundar la Casa del Niño en 1933. La institución nació como respuesta al desamparo de la niñez en el sur de Chubut, ofreciendo refugio frente al desarraigo familiar y las crisis económicas de la época.

Un legado que resiste

Hoy, la Casa del Niño continúa su labor en la calle Urquiza, manteniendo el espíritu solidario de sus orígenes. Recordar a Marta Samonta de Peral en este Día de la Mujer es reconocer que la identidad de Comodoro se forjó gracias a mujeres que, aun cuando sus nombres fueron postergados por el tiempo, guiaron a la comunidad con un profundo sentido de resiliencia. Su figura es el símbolo de quien supo levantar a los suyos y a su ciudad desde las cenizas de un naufragio.