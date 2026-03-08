Comodoro marchará por los derechos de las mujeres

La actividad está programada para las 18 por las calles céntricas. Desde las 16 se realizará un festival artístico y feria en la plaza de la Escuela 83.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Multisectorial Feminista convocó a una jornada de actividades y una marcha este domingo en Comodoro Rivadavia. Aunque se pronostican lluvias, por ahora las actividades se mantienen programadas.

Desde las 16 habrá festival artístico y feria abierta + trueque en la plaza de la Escuela 83, con la participación de artistas locales.

A las 18 comenzará la marcha por los derechos de las mujeres y disidencias, también en memoria de Valeria Schwab, última víctima de femicidio en esta ciudad.