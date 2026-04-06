919 inscriptos en la diplomatura "Autismo a lo largo de la vida"

La propuesta formativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Salud del Municipio y la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB.

Como parte de las políticas públicas para fortalecer la formación profesional y promover una comunidad más inclusiva, la Secretaría de Salud, junto a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), impulsan la diplomatura “Autismo a lo largo de la vida: del diagnóstico al tratamiento”.

La propuesta superó ampliamente las expectativas, con 919 personas preinscriptas, y cuenta con un cupo de 110 vacantes, cuyo proceso de selección se encuentra actualmente en evaluación por un comité de profesionales académicos.

La diplomatura está destinada a profesionales de la salud y la educación en todos sus niveles y modalidades, así como a familiares y cuidadores de personas con TEA. Es arancelada y contará con la dirección académica de Víctor Ruggieri, junto a un equipo docente integrado por especialistas de Argentina y España, con amplia trayectoria en el campo del autismo.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, valoró la convocatoria alcanzada, al afirmar que “tener más de 900 inscriptos refleja la necesidad que existe tanto en la comunidad como en profesionales y docentes. Es una respuesta concreta a la falta de formación especializada”.

Asimismo, destacó el funcionario que “impulsar una diplomatura en autismo desde el Municipio reafirma la decisión política de la gestión del intendente Othar Macharashvili de dar respuestas a las necesidades más sentidas de la comunidad. El objetivo es acompañar esta propuesta para promover la capacitación profesional para un abordaje integral de la neurodiversidad, con el fin de construir una comunidad más inclusiva y fortalecer equipos locales en detección temprana, diagnóstico y tratamiento”.

Asimismo, Espíndola remarcó el trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. “Esta labor articulada es clave para jerarquizar la formación, fortalecer el conocimiento local y visibilizar una realidad en la que el Estado debe estar presente, garantizando derechos y derribando barreras. La inclusión es un compromiso de toda la comunidad”, aseguró.

EL TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, Bárbara Rueter, manifestó que “esta diplomatura surge de un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, a partir de las primeras Jornadas de Autismo realizadas el año pasado, que tuvieron una gran convocatoria y nos mostró la necesidad de una formación específica, programática y estratégica”.

Además, puso en valor el rol de la universidad pública en esta iniciativa. “Para la Facultad, llevar adelante esta formación es un aporte a la construcción de un conocimiento que necesitamos como sociedad. Pensar el autismo como una condición que habla de la diversidad de formas de aprender, de percibir y de vivir, implica trabajar por sociedades más inclusivas, y ese es hoy un compromiso de las universidades”.

Finalmente, Rueter se refirió a la alta convocatoria con más de 900 preinscriptos y anticipó que “ya estamos trabajando en una segunda cohorte que dará continuidad a esta propuesta y permitirá seguir fortaleciendo la formación en función de las necesidades locales”.