Vecinos de Los Tilos exigen definiciones a Camuzzi

Más de dos meses después del deslizamiento, siguen sin gas. Afirman que la empresa solo responde a Médanos.

78 días después del deslizamiento del cerro Hermitte, vecinos del barrio Los Tilos continúan sin el servicio de gas y reclaman respuestas concretas por parte de la empresa Camuzzi.

Ricardo Malcom, referente del barrio, explicó que desde el incidente las gestiones realizadas no han logrado avances significativos en la restitución del servicio en varios sectores afectados.

“Ya hace más de dos meses y medio que estamos esperando respuestas concretas. Lo único que hemos logrado fue una restitución del servicio de agua con un esquema aleatorio, pero seguimos sin soluciones en relación al gas”, señaló.

Según indicó, los trabajos de la empresa se han concentrado únicamente en el barrio Médanos, sin avances en otros sectores como Paso Nuevo, Marquesado y Los Tilos

Ante esta situación, los vecinos enviaron una carta documento a Camuzzi solicitando la restauración del servicio y notificaron la situación al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

“Estamos solicitando una nueva reunión con el municipio para que convoque a los responsables de Camuzzi y podamos tener respuestas formales sobre cómo van a avanzar con nuestros barrios”, explicó Malcom.

Mientras esperan soluciones, las familias continúan viviendo en sus domicilios, reemplazando el gas con sistemas eléctricos para tareas básicas.

“La mayoría seguimos en nuestras casas. Hemos reemplazado el gas con termotanques eléctricos y artefactos eléctricos para cocinar, pero no tenemos calefacción y ese es el problema más grave que tenemos por delante”, remarcó.

Indicó además que las instalaciones domiciliarias están preparadas para calefacción a gas natural, lo que dificulta la adaptación a sistemas eléctricos.

Según publica El Comodorense, los vecinos esperan definiciones sobre la habitabilidad del sector, una medida que consideran fundamental para recuperar la tranquilidad tras el derrumbe.

Según comentó Malcom, técnicos que trabajan en la zona habrían adelantado que tanto Los Tilos como Marquesado y algunas viviendas de Paso Nuevo podrían ser consideradas habitables, aunque con evaluaciones puntuales en cada caso.

En el barrio Los Tilos, explicó, hay entre cinco y seis viviendas severamente afectadas, ubicadas sobre la calle Benito Vivas. “Que se confirme que esta zona es habitable es fundamental para nosotros porque nuestras vidas están acá y queremos saber que no vamos a perder todo lo que construimos”, sostuvo.

No obstante, advirtió que la eventual declaración de habitabilidad requerirá medidas de prevención y monitoreo permanente.