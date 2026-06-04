La jornada estará marcada por la presencia de neblina durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde y la noche se espera cielo ligeramente nublado y poco viento.

Comodoro tendrá un jueves estable, sin lluvias y con máxima de 14°C

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 4 de junio una jornada de tiempo estable, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas agradables para la época del año.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la mañana comenzará con neblina y una temperatura cercana a los 6°C. El viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas las condiciones mejorarán y el cielo se presentará ligeramente nublado. Durante la tarde se alcanzará la temperatura máxima prevista para la jornada, que será de 14°C, acompañada por vientos leves del sector norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la noche se mantendrá la nubosidad parcial, con una temperatura estimada en 7°C y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Según los datos difundidos, no se esperan lluvias durante toda la jornada y tampoco se prevén ráfagas intensas de viento.