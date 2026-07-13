A caballo y con rebencazos, agredieron a competidores de un evento deportivo

Participantes y asistentes aseguraron que un grupo de lugareños habría atacado a competidores, retirado la señalización del circuito y provocado desorientación durante la carrera. Desde la organización indicaron que se trató de una situación ajena al evento.

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron este domingo durante una competencia de trail running desarrollada en la zona de Paso Córdoba, donde varios participantes denunciaron haber sido agredidos por personas que se encontraban en el sector y que, además, habrían retirado parte de la señalización del circuito, provocando que numerosos corredores se perdieran durante el recorrido.

De acuerdo con distintos testimonios brindados por competidores y asistentes a ANR, los incidentes ocurrieron en uno de los primeros kilómetros del circuito durante la mañana de hoy. Según afirmaron asistentes y competidores, un grupo de lugareños habría impedido el paso de los corredores, protagonizando situaciones de violencia física y verbal.

En videos registrados por personas que acompañaban la prueba se observó cómo uno de los participantes recibe un rebencazo mientras intenta continuar con la competencia. Uno de los asistentes relató que la organización informó la situación a través de los parlantes y comenzó a desviar parte del recorrido. Sin embargo, varios asistentes afirmaron que durante varios minutos no hubo información precisa sobre lo que ocurría en el circuito. "Nos decían que era algo ajeno a la organización y que cuando empezaran a llegar los corredores iban a saber qué había pasado", señaló el esposo de una competidora desde el lugar.

Además de las agresiones, varios participantes aseguraron que parte de las cintas que marcaban el recorrido fueron retiradas durante la mañana y que esa situación obligó a integrantes de la organización a volver a señalizar algunos sectores, aunque varios corredores igualmente terminaron desorientados, especialmente quienes llegaban desde otras ciudades y no conocían la zona.

"Había cintas de colores que marcaban el recorrido y las retiraron, eso podía generar un problema importante porque mucha gente no conoce el circuito", explicó uno de los profesores que acompañó a varios competidores durante la jornada.

Otro de los asistentes sostuvo que la preocupación creció a medida que pasaban los minutos sin noticias de quienes seguían en carrera. "Se vivieron momentos de angustia al no saber si los participantes estaban bien, lo que más indignó fue no ver una reacción inmediata para conocer qué estaba pasando en el recorrido", expresó.

Según los testimonios, los lugareños y dueños de los campos por donde se realizaba la competencia manifestaron que las tierras les pertenecían y cuestionaban el paso de la competencia por ese sector. De acuerdo con versiones aportadas por participantes, los lugareños afirmaron que "El Municipio autorizado el uso del lugar sin consultarles a ellos". Esa información, sin embargo, no fue confirmada oficialmente.

Varios asistentes también recordaron que años atrás, durante otra competencia deportiva realizada en Paso Córdoba, se había registrado un episodio similar con inconvenientes en el recorrido, aunque en esta oportunidad remarcaron que la situación alcanzó un nivel de violencia mayor.

Hasta el momento, la organización únicamente manifestó por los altoparlantes que lo ocurrido era "ajeno" al evento y que la policia no asistió al lugar, sin embargo, no hubo lesiones de gravedad a pesar de varios enfrentamientos entre lugareños y corredores, quienes debieron defenderse de los golpes propinados desde los caballos.