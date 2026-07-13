La víctima recibió tres disparos por la espalda durante, la Justicia investigan si se trató de un ajuste de cuentas. Ocurrió en Córdoba.

Mataron a tiros a un joven de 20 años durante los festejos por el triunfo de Argentina

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza terminaron en tragedia en Córdoba. Un joven de 20 años fue asesinado a tiros en el centro de San Francisco mientras cientos de personas festejaban el pase a las semifinales del Mundial 2026.

El ataque ocurrió cerca de las 2.10 de la madrugada de este domingo, en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte, frente al Centro Cívico. Los investigadores buscan determinar el móvil del crimen y no descartan un ajuste de cuentas.

Según testigos, el agresor disparó a quemarropa y escapó entre la gente que se había reunido para celebrar el pase de la “Albiceleste” a la semifinal de la Copa del Mundo.

La periodista Cecilia Castaño, de La Voz de San Justo, relató que el hecho se produjo cuando había familias enteras en la calle. “En un momento la gente empezó a correr y gritar cuando escuchó los disparos, que fueron a corta distancia. Por eso, la Justicia sostiene que fue un crimen puntual. No hubo otros heridos”, detalló.

Fuentes de la investigación confirmaron que el joven asesinado tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el 3 de julio, apenas días antes del crimen. Al momento del ataque, cumplía libertad condicional, un dato que la Justicia considera clave para reconstruir el contexto del homicidio.

El móvil del crimen

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentes, aunque los investigadores siguen reuniendo pruebas para determinar el móvil y dar con el autor de los disparos, según informó Cadena 3.

La fiscalía interviniente ordenó distintas medidas para esclarecer el crimen, que conmocionó a toda la ciudad en una noche que debía ser de festejo.

Hasta el momento, no hay detenidos, pero el autor del ataque estaría identificado, según fuentes vinculadas a la causa. El caso sigue bajo investigación y la Justicia busca avanzar en la detención del responsable.

Tras el triunfo de Argentina, se derrumbó el techo de un bar

En pleno festejo por la victoria de la Selección argentina, se derrumbó parte de la pérgola de un bar y casi ocurre una tragedia. El dramático momento se vivió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos la noche de este sábado.

El hecho se produjo en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, donde una parte de la pérgola del bar Bella Vista se vino abajo. La estructura cayó sobre mesas y sillas, generando pánico entre quienes estaban cerca del lugar.

Las imágenes del derrumbe se viralizaron rápidamente en redes sociales y mostraron el estado en que quedó el local tras el incidente. Los videos reflejaron la preocupación de los presentes, ya que el desplome pudo haber terminado en una tragedia.

Aunque la mayoría de los hinchas celebró de manera pacífica, los destrozos provocados por un grupo reducido de personas opacaron la jornada. Comerciantes y vecinos reclamaron mayores controles para evitar incidentes en este tipo de concentraciones masivas, según informó El Once.

Desde el municipio informaron que harán un relevamiento para determinar la magnitud de los daños ocasionados durante los festejos. Además, analizarán posibles responsabilidades y evaluarán medidas preventivas para futuros eventos de gran convocatoria.