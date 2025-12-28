A las piñas en la NBA

El pívot de Phoenix Suns, Mark Williams, y el base de New Orleans Pelicans, José Alvarado, fueron expulsados tras una pelea en el tercer cuarto de un partido de la NBA este sábado por la noche.

Williams, de 2,15 metros, y Alvarado, de 1,83 metros, intercambiaron golpes tras una falta sancionada a Alvarado. Phoenix ganó 123-114, ganando dos partidos consecutivos entre ambos equipos en Nueva Orleans.

Alvarado, un defensor agresivo, intentaba abrirse paso a través de una cortina colocada por Williams para mantener la presión sobre el tirador de los Suns, Collin Gillespie, quien había anotado sus primeros cinco triples del partido. Alvarado apartó a Williams mientras defendía y le marcaron una falta. Williams luego empujó a Alvarado por la espalda. Alvarado se giró hacia Williams y ambos intercambiaron palabras antes de agarrarse y lanzarse puñetazos. Ambos jugadores conectaron derechazos antes de ser separados y expulsados.Ningún otro jugador estuvo involucrado en la pelea.El entrenador de Phoenix, Jordan Ott, dijo que aún no había revisado el video, pero atribuyó la pelea a la competitividad y el cansancio."Vi cómo empezó, y de repente todos se pusieron manos a la obra", dijo Ott. "Obviamente, pasa. Es como la falta de sueño la segunda noche de dos partidos consecutivos; siempre suele pasar algo. Anoche hubo muchos tiros libres; esta noche no tantos. Nos dejaron jugar esta noche, que es algo que disfrutamos. Se enredaron, y obviamente los echaron a ambos".