A un joven no vidente lo echaron de un gimnasio por mirar a una mujer

Un influencer y futbolista no vidente contó uno de los momentos más incomodos que le tocó vivir a lo largo de su vida. Toby Addison, un joven británico, de 21 años, relató que fue expulsado de un gimnasio porque se había quedado “mirando” a una mujer.

Luego de conocerse el hecho, seguidores y usuarios de las redes sociales mostraron su descontento por lo que había pasado.

Adisson hizo púbica su historia en un capítulo de “Happy Hour Podcast”. Allí reveló que un día estaba en el gimnasio ejercitándose, cuando de repente escucha la voz de una mujer enojada que le dijo: “Oh, ¿te gusta la vista?”.

“Obviamente, no sé realmente hacia dónde estoy mirando la mayor parte del tiempo”, explicó el deportista en el podcast y aclaró que solo estaba mirando al frente y desafortunadamente había una mujer haciendo ejercicio delante de él.

El joven, que también estudia psicología, se sorprendió al escuchar el comentario de la mujer y señaló que él no tenía idea de qué tipo de ejercicio estaba realizando la joven.

“No sabía de qué me estaba hablando al principio porque no estaba haciendo nada malo. Ella dijo algo como: ‘¿Por qué sigues mirándome? Detente, no seas tan espeluznante’ ”, contó Addison.

Tras ser increpado por la mujer, Adisson le explicó que era ciego y le mostró el bastón que utiliza para trasladarse. Sin embargo, la mujer no estaba dispuesta a aceptar la situación.

Mientras Adisson le seguía explicando sobre su condición, la mujer fue tajante y le dijo que se callara. Luego, fue a buscar al supervisor, quien le pidió que se fuera del gimnasio.

“Es muy triste que algunas mujeres se sientan incómodas o ansiosas cuando están en el gimnasio debido a un pequeño porcentaje de personas que han actuado de manera inapropiada”, reflexionó.

Fuente: TN