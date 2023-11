Abrazo simbólico en defensa de la educación pública

La movilización, que se replicó de manera simultánea en otras ciudades del país, tuvo como objetivo la defensa de la educación pública ante los avances de las fuerzas políticas de derecha que pretenden privatizarla.

Fue el propio decano de la unidad académica, magister Claudio Fernández quien, luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional, dio lectura al mensaje emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional, por el cual se sintetiza el rol estratégico de las universidades públicas y la importancia de que a las mismas puedan acceder todos los sectores de la sociedad.

Entre otras consideraciones, el documento destaca que “la expansión y consolidación del sistema universitario público permite afirmar que, en estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, construcción democrática, destacada formación profesional con conciencia crítica y compromiso social y respeto por los derechos humanos”.

“En las universidades públicas, diversas, heterogéneas, hoy se generan las condiciones para comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo, en el que el conocimiento se ha constituido como el principal vector de cambios y transformaciones, representando un factor de desarrollo en sí mismo”.

Más adelante se resalta que “es con más becas y no con «vouchers»; es con más universidades públicas y no con aranceles: es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas; es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos; es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”.