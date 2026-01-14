Abren inscripciones para la Preliminar Oficial de Tango BA 2026

El certamen se desarrollará del 1 al 3 de mayo en el Centro Cultural. Los ganadores obtendrán un lugar en las instancias finales de la competencia nacional y mundial.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, anunció este miércoles la apertura de inscripciones para el Preliminar de Tango BA, una competencia de alcance nacional y regional que posiciona a la ciudad como el epicentro del 2x4 en la Patagonia. El encuentro tendrá lugar en la nave del Centro Cultural del viernes 1 al domingo 3 de mayo.

Además de la instancia competitiva, el programa contempla capacitaciones exclusivas dictadas por referentes del género, destinadas a fortalecer el nivel técnico de los bailarines y brindar herramientas de formación profesional, tanto a nivel local como regional.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó que “es una oportunidad histórica para nuestros artistas, ya que ser sede preliminar de Tango BA significa que el talento de nuestra región tiene un puente directo al escenario de tango más importante del mundo. Invitamos a todos los bailarines a inscribirse y formar parte de esta fiesta de nuestra identidad”.

Asimismo, la funcionaria subrayó que este evento no solo premia la excelencia en el baile, sino que también fomenta el aprendizaje: “las capacitaciones son un pilar fundamental de esta gestión, ya que buscamos que nuestros artistas locales sigan creciendo de la mano de grandes maestros, potenciando el nivel de la disciplina en toda la Patagonia".

Finalmente, Peralta subrayó que “el tango es parte de nuestro ADN cultural y desde el Municipio seguimos trabajando para que Comodoro sea un faro artístico a nivel nacional".

Todos los interesados en participar de la competencia o de las capacitaciones, pueden solicitar información sobre bases, condiciones y formularios de inscripción a través de las siguientes vías de contacto: teléfono: 2974013825/correo electrónico: [email protected]