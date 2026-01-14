El Municipio intensifica los controles ambientales

La Subsecretaría de Ambiente continúa realizando controles ambientales de rutina y atendiendo denuncias presentadas por vecinos en distintos puntos de la ciudad.

Personal municipal llevó adelante una inspección en el barrio 25 de Mayo, a partir de una denuncia realizada por un vecino lindero a un supermercado ubicado en la zona norte de la ciudad.

Este miércoles, equipos de la Guardia Ambiental y del Laboratorio de Aguas realizaron una constatación en el lugar, donde se detectó la presencia de un caudal de agua. De acuerdo a las primeras observaciones técnicas, se trataría de agua potable, motivo por el cual se tomaron muestras para su correspondiente análisis, priorizando la seguridad de la comunidad y la verificación precisa de la situación.

Según informó la empresa responsable del suministro, un corte de agua habría generado la ruptura de un flotante, debido a problemas de presión, lo que provocó el escurrimiento hacia el sistema pluvial.

Durante el recorrido, también se detectó una batea destinada a escombrera que contenía residuos peligrosos. Ante esta situación, se labró el acta correspondiente y se aplicó la multa prevista por la normativa vigente, en el marco de las acciones administrativas vinculadas a la correcta gestión de residuos.

En ese sentido, el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, señaló que "las acciones de control de residuos peligrosos y de verificación de anomalías operativas, fortalecen la prevención de impactos ambientales y la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal, y cabe aclarar que se continúa trabajando sobre las circunstancias del hecho y para identificar posibles mejoras en los procesos, con el objetivo de proteger el entorno urbano y la salud de la población".