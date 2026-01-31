Abren las inscripciones para el Apertura de futsal promocional

Será este martes de 19:30 a 21 en la sede de la Comisión de Futsal Principal, que se encuentra en Pasaje Los Patos 2227.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia tiene el agrado de invitar a todos los equipos interesados a participar en el torneo Apertura 2026, que dará inicio a una nueva temporada de competencia deportiva.

En ese contexto, las inscripciones quedarán abiertas este martes en el horario de 19:30 a 21, en la sede de la Comisión de Futsal Principal, que se encuentra en Pasaje Los Patos 2227.

Las categorías habilitadas para esta edición son las siguientes: C-17 (nacidos en 2009/2010); C-15 (2011/2012); C-13 (2013/2014); C-11 (2015); C-9 (2017); C-09 (2018) y C-07 nacidos en 2019/2020.