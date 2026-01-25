Rawson tiene grandes chances de ser sede del Provincial de Futsal

La idea es hacerlo en la ciudad capital "para abaratar costos y concentrar todo en una misma ciudad”, dijo Alejandro Cortez de la Asociación Ekufal.

Las asociaciones de futsal de Rawson y Trelew organizan el Provincial de Futsal 2026, con intenciones de realizarlo en la ciudad capital.

Alejandro Cortez, coordinador de la Asociación Ekufal de Rawson, junto a la presidenta Sonia Lorenzo; el presidente de la Asociación Kiñewen de Trelew, Mauricio Curifita, y los dirigentes Jessica Curifuta y José Alvarez, le presentaron la propuesta al presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes.

Posteriormente, en diálogo con el área de prensa, Cortez expresó: "tenemos la organización de un Provincial en categoría Libres y la idea es hacerlo en Rawson, con las doce asociaciones que comprenden a Chubut. La fecha no está confirmada, sería entre abril, mayo o junio".

"La reunión con Milton fue para presentarle la idea, el proyecto para ver si se puede realizar en la zona. Es un Provincial que se hace todos los años, en 2025 se hizo en Comodoro. El campeón nos va a representar a nivel nacional en la Copa de Campeones de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón", agregó.

Entre otros detalles que brindó el dirigente, sostuvo que "para abaratar costos y concentrar todo en una misma ciudad queremos hacerlo en Rawson. Los participantes son los campeones de cada Liga de la provincia y la duración del torneo sería de una semana".

"La respuesta por suerte fue la que vinimos a buscar, saldo positivo, y en base a eso le vamos a dar para adelante al proyecto. Chubut Deportes nos va a ayudar en la parte de alojamiento y las comidas con las delegaciones que vienen de afuera como las de Sarmiento, Comodoro, Esquel, Trevelin, José de San Martín, Gastre. Contaríamos con el Hotel Deportivo y de hacer falta más lugar, el albergue de Bigornia. Ahora vamos a armar bien la carpeta, y en una semana lo vamos a presentar para que lo aprueben en Chubut Deportes", manifestó.

Por último, Cortez adelantó que entre otras competencias, este año también se va a jugar el Nacional en Corrientes con las selecciones de Comodoro, Trelew y Esquel en la categoría A, y en la categoría B irían Gaiman, Rawson, Puerto Madryn y Gastre.