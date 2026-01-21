Gustavo Camino y el Ente Comodoro Deportes planifican el futsal del 2026

Es para organizar no solo lo que es el calendario nacional, sino también la programación de la ayuda que van a recibir los clubes que viajan y la selección.

Gustavo Camino, presidente de la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia y flamante vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), se reunió con el titular del Ente Comodoro Deportes Hernán Martínez, para planificar el calendario 2026 de la disciplina.

Como cada año, las instituciones avanzan en sus calendarios deportivos, marcando las necesidades en los eventos que se llevarán a cabo en Comodoro Rivadavia, pero también los viajes que deben realizar.

“La verdad es que esta reunión es habitual con el profesor Hernán Martínez, el presidente del Ente. Esta sana costumbre que tiene él de poder organizar con tiempo, con algunas entidades como la nuestra, la de fútbol salón, que tenemos ya el organigrama, el calendario de torneos casi semiarmado. Poder sentarnos y organizar no solamente lo que es el calendario nacional, lo que implica el uso de la infraestructura en Comodoro para los torneos que vamos a tener en la ciudad, sino también la programación de la ayuda que van a recibir los clubes que viajan y la selección”.

“Digamos que nos tiene acostumbrado el profesor Martínez, podemos sentarnos y charlar sobre todo. Recibimos también las felicitaciones de su parte por lo que logramos la Confederación, el cargo de vicepresidente de quien te habla, el cargo de Héctor Aguilar y la integración de la Comisión Femenina de Fútbol Salón de Beatriz Neira, hace que estemos hablando de un crecimiento fuera de lo que es Comodoro deportivo, sino más que todo dirigencial”, dimensiona Camino.

EL ARGENTINO DE SELECCIONES FEMENINO SERA EN COMODORO

También el dirigente comodorense referente del fútbol de salón, asegura: “Creo que también era agradecerle a Hernán porque todos estos logros que tenemos, no solamente deportivos, sino también dirigenciales, son parte del reflejo que hace que la actividad sea tan importante en la ciudad. El apoyo que tenemos del estado municipal y del profesor Hernán Martínez que preside Comodoro Deportes”.

Por otra parte, Gustavo Camino se refirió al evento más próximo que se viene para la ciudad en el calendario 2026. “En abril tenemos diagramado a nivel Confederación, el Argentino de Selecciones Femeninas en Comodoro, vamos a ser local con las chicas. Ese es el primer torneo, estamos hablando que posiblemente el 27 de abril se inicie ese torneo. Después tendríamos a mitad de junio, el Torneo Nacional del Clubes C20, esa categoría que tanto nos gusta ver a los chicos que vienen, y que están marcando casi la presencia o la realidad del fútbol de salón”.

“Hoy los chicos de 18, 19, 20 años son los que nos están marcando el ritmo de nuestra disciplina. Y posiblemente en mayo estamos viendo si se hace el Provincial de Clubes, que es clasificatorio nacional para el mes de noviembre, Nacional de Clubes Campeones, que sacaría el representante de Chubut, que el año pasado fue uno de Comodoro, ver si se hace en Comodoro, pero hay muchas posibilidades de que se haga en Rawson. Ya tuvimos reunión con la dirigencia de Chubut y estamos viendo si se puede hacer ahí y si logramos el apoyo para poder ir, movilizando o llevando a otras ciudades este torneo tan importante. Y después vamos a viajar”, puntualiza Camino.

En pleno invierno estarán viajando a Corrientes. “Será en Esquina, viajaremos con la Selección C20, que es el primer viaje que tenemos, y en septiembre con la selección vamos a viajar a Corrientes Capital a disputar el Argentino de Selecciones A. Así que este año vamos a tener muchos viajes, pero estamos contando con el apoyo de Comodoro Deportes. Y estas reuniones que nos aseguran la continuidad de esta gestión apoyando el deporte, hace que sea más fácil estos viajes también”, dijo por último Gustavo Camino.