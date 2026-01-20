Flamengo y Sindicato Petrolero van por el título del Oficial 2025

Se miden este miércoles a las 22 en el Gimnasio municipal Nº 1 por el tercer y último juego que definirá el campeón del futsal de Comodoro Rivadavia.

Flamengo y Sindicato Petrolero se enfrentarán este miércoles por la tercera y decisiva final del torneo Oficial 2025, que organiza la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el Gimnasio municipal Nº 1, que seguramente lucirá a pleno, dará comienzo a las 22.

La serie de esta definición -de la Zona de Honor- arrancó el último sábado, con victoria de Sindicato Petrolero por 2-1, con goles de Brian González y Leandro Mansilla. Lucas Millaquien descontó en la parte final para el “Fla”.

Al día siguiente, mientras tanto, Flamengo se tomó revancha con triunfo de 5-2, con dos goles de León Rain, uno de Fabricio Gargaglione, otro de Lucas Millaquien y el restante lo anotó Pablo Alvarez. Brian González y Fernando Juárez marcaron los tantos para Sindicato Petrolero.

De esa manera, la serie final quedó igualada 1-1, por lo que este miércoles, y seguramente a gimnasio lleno, se conocerá finalmente el campeón del futsal 2025.

En caso de empate, se jugarán dos tiempos de alargue -5 minutos cada uno- y de persistir la igualdad, el dueño del torneo Oficial se definirá desde el punto del penal.