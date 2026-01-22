Sindicato Petrolero es campeón del torneo Oficial 2025 de futsal

Goleó 8-1 a Flamengo en el tercer y decisivo partido de la final anual y conquistó el título en la categoría Honor del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

Sindicato Petrolero conquistó este miércoles por la noche el título del torneo Oficial 2025 de fútbol de salón, al golear a Flamengo por un contundente 8-1, y además será el representante de la ciudad en el torneo Provincial de Clubes.

El partido se jugó en un Gimnasio municipal Nº 1, que lució completo y en donde los muchachos de Sindicato, fueron contundentes en el tercer juego decisivo de la final para quedarse con el título del futsal en la categoría Honor.

El flamante campeón abrió el marcador por intermedio de Fernando Juárez, que la bajó de pecho y de derecha puso el 1-0.

Más adelante aumentó Brian González, mientras que Ariel González descontó para el “Fla” lo que iba a ser a la postre el único gol de su equipo.

Tras el 2-1, resultado con el que así terminó la primera mitad del partido, el resto del encuentro todo fue de Sindicato, que con contundencia y efectividad, liquidó la historia.

Sebastián Carballo, en el área, con un toque suave marcó el 3-1, y minutos después puso el 4-1 para así marcar su doblete de la noche.

Ezequiel Castillo, en un gran contraataque, puso el 5-1, mientras que Micael Gorosito, recibió solo para marcar un nuevo gol del equipo petrolero.

Sindicato liquidó la historia con otro tanto de Castillo, mientras que el octavo y último estuvo a cargo de Leandro Mansilla, que de zurda, cerró la cuenta en un gimnasio, que lució completo.

Cabe destacar que en la primera final, Sindicato Petrolero la ganó 2-1, la segunda fue victoria de Flamengo por 5-2, mientras que la tercera y última, el triunfo y el título quedó para el conjunto de Roberto Balcazar, que se impuso por 8-1.

De esa manera, Sindicato Petrolero, que en 2025 había logrado el ascenso, se consagró campeón por primera vez de la Zona de Honor ante un Flamengo, que buscaba la 12ª corona a nivel local, algo que seguramente logrará en alguna otra oportunidad.

Por otra parte, la Comisión de Futsal Principal decidió que parte de los ingresos de la tercera final, sea destinada a la compra de elementos de uso personal para las familias que se encuentran evacuadas por el deslizamiento de gran magnitud del Cerro Hermitte, ocurrido durante la madrugada del último domingo.

