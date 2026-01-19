El “Fla” se impuso 5-2 ante Sindicato Petrolero para dejar la definición 1-1.

Ganó Flamengo y el Oficial de futsal tendrá una tercera final

Flamengo le ganó este domingo a Sindicato Petrolero por 5-2 y de esa manera habrá tercera final del torneo Oficial 2025 de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

El partido, que al igual que la primera final, se jugó en el Gimnasio municipal Nº 1, escenario que seguramente tenga un lleno total cuando se dispute el tercer y decisivo encuentro, en día y horario a confirmar.

El “Fla”, que busca su 12ª corona a nivel local, se impuso con dos goles de Leonel Rain, mientras que los restantes los anotaron Fabricio Gargaglione, Lucas Millaquien y Pablo Alvarez.

Mientras tanto, Brian González y Fernando Juárez, hicieron los dos tantos de Sindicato Petrolero, que en la primera final se había impuesto por 2-1.

Flamengo abrió el marcador a través de Gargaglione, y luego fue Millaquien el que aumentó en el marcador.

Por su parte, González descontó para Sindicato, pero “Poly” Alvarez, contestó y puso el 3-1 para el “Fla”.

Rain fue encargado de marcar el cuarto tanto de su equipo, luego Juárez colocó el 4-2 y en el final, Rain marcó su doblete de la noche.

De esa manera, Flamengo ganó 5-2 y el Oficial de la Zona de Honor del futsal tendrá un tercer y decisivo partido, que seguramente contará con un gimnasio a pleno.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 1

SABADO 17

1ª final

- Flamengo 1 (Lucas Millaquien) / Sindicato Petrolero 2 (Brian González y Leandro Mansilla).

DOMINGO 18

2ª final

- Sindicato Petrolero 2 (Brian González y Fernando Juárez) / Flamengo 5 (Leonel Rain 2, Fabricio Gargaglione, Lucas Millaquien y Pablo Alvarez).