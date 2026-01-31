El líder Ciudad Vóley volvió al triunfo

El puntero Ciudad Vóley venció este sábado en sets corridos a Defensores de Banfield por 3-0 y de ese modo, volvió al triunfo en la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentina RUS.
El partido, que tuvo su desarrollo en el estadio Socios Fundadores, del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, dejó los siguientes parciales: 18-25, 16-25 y 19-25.
En Ciudad, que venía de caer en tie-break ante el escolta UPCN San Juan, brilló el opuesto Juan Manuel Mangini con 19 puntos, 16 de ellos en ataque, mientras que el central Agustín Gallardo con 11 unidades -todos de ataque-, resultó el mejor en Defensores.
De esa manera, el actual defensor del título, llegó a los 40 puntos, con 13 victorias y 2 derrotas, mientras que el “Defe”, se ubica sexto en la tabla con 17 unidades, producto de 6 éxitos y 9 caídas. Ambos equipos terminaron su participación en este 5º Tour.
La acción de este tercer día de competencia se cerrará a partir de las 21, con el partido clave que sostendrán el local Waiwen Vóley y River Plate.
…………….
Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores
Sábado 31 – Día 3
- Vélez Sarsfield 0 / Boca Juniors 3 (23-25, 21-25 y 20-25)
- San Lorenzo 2 / Monteros Vóley Club 3 (11-25, 19-25, 25-19, 25-16 y 16-18).
- Defensores de Banfield 0 / Ciudad Vóley 3 (18-25, 16-25 y 19-25).
21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate.
Domingo 1 – Día 4
11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley
15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield
18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia
21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.