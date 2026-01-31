El líder Ciudad Vóley volvió al triunfo

Se impuso 3-0 ante Banfield por el 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina que se juega en Comodoro Rivadavia.

El puntero Ciudad Vóley venció este sábado en sets corridos a Defensores de Banfield por 3-0 y de ese modo, volvió al triunfo en la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentina RUS.

El partido, que tuvo su desarrollo en el estadio Socios Fundadores, del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, dejó los siguientes parciales: 18-25, 16-25 y 19-25.

En Ciudad, que venía de caer en tie-break ante el escolta UPCN San Juan, brilló el opuesto Juan Manuel Mangini con 19 puntos, 16 de ellos en ataque, mientras que el central Agustín Gallardo con 11 unidades -todos de ataque-, resultó el mejor en Defensores.

De esa manera, el actual defensor del título, llegó a los 40 puntos, con 13 victorias y 2 derrotas, mientras que el “Defe”, se ubica sexto en la tabla con 17 unidades, producto de 6 éxitos y 9 caídas. Ambos equipos terminaron su participación en este 5º Tour.

La acción de este tercer día de competencia se cerrará a partir de las 21, con el partido clave que sostendrán el local Waiwen Vóley y River Plate.

…………….

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Sábado 31 – Día 3

- Vélez Sarsfield 0 / Boca Juniors 3 (23-25, 21-25 y 20-25)

- San Lorenzo 2 / Monteros Vóley Club 3 (11-25, 19-25, 25-19, 25-16 y 16-18).

- Defensores de Banfield 0 / Ciudad Vóley 3 (18-25, 16-25 y 19-25).

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate.

Domingo 1 – Día 4

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.