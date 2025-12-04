El Patagonico
Abren las inscripciones para la escuela de verano de natación

Será a partir del martes 9 y de forma presencial en los tres natatorios municipales: Club Huergo de Km. 3, Centro de Encuentro de Km.8 y Natatorio Pueyrredón.

El martes de la próxima semana comenzarán las inscripciones para la escuela de verano de natación que funcionará, en enero y febrero, en el Club Ingeniero Huergo de Km. 3, Centro de Encuentro de Km.8 y Natatorio Pueyrredón.

Los interesados en anotarse deben acercarse a los natatorios municipales, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18, con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

Las clases, que se repartirán durante casi todo el día, están destinadas para niños, adolescentes y adultos, que también disponen de acuagym.

Cabe destacar que, la inscripción terminará cuando se llenen todos los cupos disponibles y posteriormente se hará una lista de espera.

Moira Esparvieres, referente municipal de los natatorios, detalló que “a partir del 9 de diciembre se van a estar realizando las inscripciones en los tres natatorios municipales para la escuela de verano de enero y febrero”.

Y agregó que será “de 9 de la mañana a 18 horas, en forma presencial, y destinado para todos aquellos niños que durante el año no pudieron participar de la escuela de natación, también hay clases para adultos y clases de acuagym”.

Asimismo, Esparvieres comentó sobre la propuesta alternativa que se ofrecerá: “Vamos a contar con talleres de natación para los niveles más avanzados y para todos los niveles, desde iniciales hasta adultos, de clases de waterpolo tanto en el Natatorio Pueyrredón como en Km. 8”.

La referente hizo el balance anual de los natatorios y remarcó que “hemos tenido un año intenso, con muchos encuentros del circuito de interclubes, que está conformado con todos los natatorios que tiene Comodoro, con diferentes fechas y categorías. Estuvieron muy concurridos y terminaron todos muy contentos”.

Y culminó resaltando que “esta temporada nuevamente el Equipo Municipal de Natación se consagró campeón de todas las fechas provinciales”.

