Será a partir del martes 9 y de forma presencial en los tres natatorios municipales: Club Huergo de Km. 3, Centro de Encuentro de Km.8 y Natatorio Pueyrredón.

Abren las inscripciones para la escuela de verano de natación

El martes de la próxima semana comenzarán las inscripciones para la escuela de verano de natación que funcionará, en enero y febrero, en el Club Ingeniero Huergo de Km. 3, Centro de Encuentro de Km.8 y Natatorio Pueyrredón.

Los interesados en anotarse deben acercarse a los natatorios municipales, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18, con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

Las clases, que se repartirán durante casi todo el día, están destinadas para niños, adolescentes y adultos, que también disponen de acuagym.

Cabe destacar que, la inscripción terminará cuando se llenen todos los cupos disponibles y posteriormente se hará una lista de espera.

Moira Esparvieres, referente municipal de los natatorios, detalló que “a partir del 9 de diciembre se van a estar realizando las inscripciones en los tres natatorios municipales para la escuela de verano de enero y febrero”.

Y agregó que será “de 9 de la mañana a 18 horas, en forma presencial, y destinado para todos aquellos niños que durante el año no pudieron participar de la escuela de natación, también hay clases para adultos y clases de acuagym”.

Asimismo, Esparvieres comentó sobre la propuesta alternativa que se ofrecerá: “Vamos a contar con talleres de natación para los niveles más avanzados y para todos los niveles, desde iniciales hasta adultos, de clases de waterpolo tanto en el Natatorio Pueyrredón como en Km. 8”.

La referente hizo el balance anual de los natatorios y remarcó que “hemos tenido un año intenso, con muchos encuentros del circuito de interclubes, que está conformado con todos los natatorios que tiene Comodoro, con diferentes fechas y categorías. Estuvieron muy concurridos y terminaron todos muy contentos”.

Y culminó resaltando que “esta temporada nuevamente el Equipo Municipal de Natación se consagró campeón de todas las fechas provinciales”.