En el Gimnasio municipal Nº 1 se jugaron las instancias finales y luego se premiaron a los equipos ganadores.

Los Juegos Comunitarios definieron sus campeones en el fútbol de salón

Con un Gimnasio municipal Nº 1 colmado de familias, jugadores, entrenadores, dirigentes y autoridades municipales se llevó adelante este miércoles la entrega de premios del campeonato de futsal de los Juegos Comunitarios 2025.

Se trata del programa que forma parte del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. La iniciativa deportiva como cada temporada contó con el auspicio de la empresa Pan American Energy (PAE).

En el acto de cierre estuvieron el intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez; el director de Deportes, Martín Gurisich; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García; el responsable del programa Juegos Comunitarios, Luis González; además de concejales, referentes de clubes, asociaciones barriales, técnicos, delegados y familias.

La 707 Futsal fue el campeón en la categoría 2009-2010, seguido por Guardianes del Cefe y Rivadavia. Juventud Unida fue el mejor en la división 2011-2012, y detrás estuvieron Stella Maris y La 707 Futsal. Los Amigos se consagraron en la 2013-2014, acompañados por La 707 Futsal y Guardianes del Cefe A.

En la división 2015-16, los Guardianes del Cefe se quedaron en lo más alto del podio, seguido por Las Latas y Nueva Generación. Mientras que en la divisional 2017- 2018 el campeón fue El Progreso, acompañado en el podio por La Maquinita y Guardianes del Cefe A.

Además, hubo distinciones a diferentes jugadores, técnicos, y cuerpo de árbitros que animaron la competencia.

El campeonato fue coordinado por Micaela Lien, junto con Luis González, y el staff de profesores de la cartera deportiva.

Categoría Promocional

Equipos participantes

El Pocho, La Maquinita, Los Duendes, Juventus Negro, Las Latas, Ciudadela, Guardianes del Cefe.

POSICIONES FINALES

Categoría 2009-2010

1) La 707 Futsal

2) Guardianes del Cefe

3) Rivadavia

4) El Pocho

Goleador Guillermo Almonacid (La 707 Futsal)

Valla Menos Vencida: Club Rivadavia

Categoría 2011-2012

1) Juventud Unida

2) Stella Maris

3) La 707 Futsal

Goleador: Ciro Gómez (El Faro)

Valla Menos Vencida: Guardianes del Cefe

Categoría 2013-14

1) Los Amigos

2) La 707 Futsal

3) Guardianes del Cefe A

4) Gimnasio Municipal 1

Goleador: Gael Velásquez (Juventud Unida)

Valla Menos Vencida: Las Latas

Categoría 2015-16

1) Guardianes del Cefe

2) Las Latas

3) Nueva Generación

4) Los Duendes

Goleador: Jeremías Gauna (El Faro)

Valla Menos Vencida: La Maquinita y Oro Negro

Categoría 2017- 2018

1) El Progreso

2) La Maquinita

3) Guardianes del Cefe A

4) Dep. Ceferino

Goleador: Ciro Perkins (Guardianes del Cefe)

Valla Menos Vencida: Dep. Ceferino