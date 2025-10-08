La jueza Bórquez sostuvo que la intervención policial no se ajustó a la orden judicial y que la situación se agravó por la inexperiencia de un oficial.

Absolvieron al hombre que se negaba a entregar a sus hijos

Se conoció la sentencia en un juicio rápido por el delito de resistencia a la autoridad, en el que resultó imputado Oscar Isaías Valdéz Carvajal.

Durante el alegato final –este martes-, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Ailén Picollo y Facundo Oribones, solicitaron que se declarara penalmente responsable a Valdéz Carvajal como autor del delito mencionado.

Por su parte, la defensora pública Juliana Fuentes pidió la absolución de su defendido, argumentando que no se logró acreditar el hecho y que la conducta carecía de tipicidad. De manera subsidiaria, planteó la existencia de un estado de necesidad.

Al momento de dictar sentencia, la jueza penal Lilian Bórquez señaló que la orden judicial indicaba que la medida debía ser ejecutada por personal civil del Servicio de Protección de Derechos, con acompañamiento policial solo en caso de dificultad. Sin embargo, quien comunicó la medida fue un oficial de servicio sin experiencia, lo que —según la magistrada— “precipitó la escalada del conflicto”.

Bórquez destacó que la agresión fue exclusivamente verbal y que persistieron dudas sobre la forma en que se desarrollaron los hechos, el tiempo que duró el incidente y el rol que cumplió el Servicio de Protección de Derechos.

“Pareciera que la calificación podría haber sido desobediencia judicial del fuero de familia y no resistencia a la autoridad”, señaló la jueza. Finalmente, al considerar que no se superó el estándar probatorio requerido para una condena, resolvió absolver a Oscar Isaías Valdéz Carvajal.