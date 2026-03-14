Abusaron de la misma joven en distintos hechos

Dos hombres reconocieron haber abusado de la misma víctima en hechos ocurridos en 2023 y 2024.

La Fiscalía de Lago Puelo obtuvo condenas contra dos hombres que abusaron sexualmente de la misma joven en episodios diferentes ocurridos entre 2023 y 2024. Ambos casos se resolvieron mediante juicios abreviados, modalidad en la que los imputados reconocieron su responsabilidad penal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los acusados fueron condenados a dos años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple, lo que implica que no cumplirán la pena en prisión siempre que respeten una serie de estrictas reglas de conducta impuestas por la Justicia.

De acuerdo al reporte oficial de la Fiscalía, la investigación permitió reconstruir dos episodios separados de abuso sufridos por la misma víctima.

El primero ocurrió el 30 de julio de 2023, cuando Américo Quiñenao agredió sexualmente a la joven aprovechando un momento de cercanía mientras ella participaba en actividades vinculadas a una institución religiosa de la zona. Según la denuncia, el hombre realizó tocamientos sin consentimiento, ignorando la resistencia de la víctima.

Por este hecho, y tras admitir su autoría durante el juicio abreviado, Quiñenao fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional.

El segundo episodio tuvo lugar el 23 de enero de 2024. En esa oportunidad, Raúl Morales atacó a la misma joven dentro de un vehículo, mientras regresaban de cargar combustible desde la localidad de Epuyén.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, Morales también reconoció su responsabilidad por el delito de abuso sexual simple y recibió la misma pena: dos años de prisión en suspenso.

Aunque las condenas son de ejecución condicional, el Ministerio Público Fiscal indicó que ambos condenados deberán cumplir con medidas estrictas impuestas por la Justicia. En caso de incumplirlas, podrían perder el beneficio y cumplir la pena en prisión.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

Prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima, por cualquier medio.

Realización obligatoria del taller TAVIRE, una capacitación de reflexión y visibilización sobre violencia de género.

Fijar domicilio y someterse al control judicial.

Presentarse cada tres meses ante el Juzgado de Paz.

No cometer nuevos delitos, bajo riesgo de que la pena pase a ser de cumplimiento efectivo.

Desde la Fiscalía señalaron que estas resoluciones buscan garantizar la seguridad de la joven y establecer mecanismos de control sobre los condenados, al tiempo que se dictaron sentencias firmes por los hechos denunciados.

Fuente: MPF Lago Puelo